快訊

詐房租補助費343萬！關島前處長陳盈連涉貪潛逃 外交部：將免職

爸爸名下股票送孩子！國稅局揪背後真正金主 遭補稅128萬

才剛入圍金馬獎！男星驚傳上午車禍送醫 鎖骨骨折住院

聽新聞
0:00 / 0:00

美10年期公債殖利率恐睽違26年再登6% PIMCO警告：5.5%就可能重挫股市

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
品浩（PIMCO）投資長艾達信（Dan Ivascyn） 路透
品浩（PIMCO）投資長艾達信（Dan Ivascyn） 路透

品浩（PIMCO）投資長艾達信（Dan Ivascyn）警告，高油價、通膨和美國龐大債務加劇債市動盪，美國10年期公債殖利率可能站上睽違26年的6%。

艾達信表示，美國公債市場規模達32兆美元，經過數周大量拋售後，避險基金等投資人被迫退出虧損的債券部位，可能使10年期公債殖利率從目前5.29%的水準進一步大幅攀升。

艾達信接受英國金融時報訪問時說：「這當然有可能，即使只從短期交易來看也是如此。過去幾周的部分賣壓，來自技術面不利，以及多策略避險基金和其他槓桿投資人停損出場。殖利率確實可能升到那裡。」

他的說法呼應幾位投資人近日的警告：美國公債市場正陷入「惡性循環」，一波波賣壓推高殖利率，升至某些水準後，又促使不動產投資信託等其他市場參與者賣出債券。

美國10年期公債殖利率是全球數兆美元資產的定價基準，如今已升至本世紀初以來高點。投資人擔心，川普對伊朗的戰爭推升通膨，AI業者大舉融資，加上市場預期經濟強勁成長，都可能繼續推高殖利率。債券提供固定收入，通膨則會侵蝕這些收入的購買力。

殖利率上升也加重美國家庭負擔，此時距離決定國會控制權的關鍵期中選舉，只剩幾周。周四公布的資料顯示，截至10月8日，美國30年期固定房貸平均利率升至7.4%，比前一周增加0.12個百分點，創2023年以來最高。

艾達信表示，公債殖利率若再上升，也可能打擊股票和公司債等風險較高的資產。他說，若10年期公債殖利率升至5.5%或以上，「信用市場和股市都會出現相當明顯的跌勢」。

美股雖接近紀錄高點，但高殖利率已開始影響部分美國企業。信用評等最低的企業，其債券舉債成本本月升至17%，創2020年5月以來最高，原因包括公債殖利率上升，以及投資人要求更高報酬，才願意融資給這些企業。

除了公開市場中風險較高的部分承受壓力，艾達信也預料，公債殖利率上升將使部分私募市場的問題逐步浮現，包括商用不動產。他指出，這些領域「仍有許多脆弱的資本結構，基本面也疲弱」。

不過，艾達信認為，殖利率居高不下，最終也會吸引投資人把更多資金轉向公債，以鎖定高報酬，這將成為「限制殖利率進一步上升的因素」。

本周公債標售已出現這種跡象，10年期和30年期公債都吸引強勁需求。

艾達信認為，若美國10年期公債殖利率升至5.5%或以上，「信用市場和股市都會出現相當明顯的跌勢」。 表／擷自彭博
艾達信認為，若美國10年期公債殖利率升至5.5%或以上，「信用市場和股市都會出現相當明顯的跌勢」。 表／擷自彭博

艾達信也看好美國以外的債市。他表示，對美國能否在一段時間內維持這樣的財政赤字，PIMCO「不像某些人那麼擔心」，但「好處是，你不必只持有美國債券」。

他舉例說，澳洲有「品質非常高的信用」，英國雖然也有自己的問題，但英國債券提供的利息報酬比美國債券高，因此仍有吸引力。加拿大和德國等市場也提供「相當有吸引力的殖利率，而且財政狀況的起點更好」，尤其換算成美元後更是如此。

殖利率 公債殖利率 美國公債

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美股收盤／OpenAI營收落差引爆晶片股賣壓 費半和台積電ADR跌逾3%

經濟日報社論／正視全球殖利率升高的風險

全球公債殖利率齊揚為何這國反降？ 分析師：暴露不同的經濟問題

多虧「這國」救場 美國債市或可暫喘口氣

相關新聞

漲價影響買氣 蘋果傳砍iPhone 18 Pro系列零組件訂單至少15%

蘋果新款高階iPhone漲價後，需求不如預期。日媒報導，蘋果已要求部分供應商減產iPhone 18 Pro及Pro Max零組件，10月零組件訂單較原訂數量削減至少15%。

美10年期公債殖利率恐睽違26年再登6% PIMCO警告：5.5%就可能重挫股市

品浩（PIMCO）投資長艾達信（Dan Ivascyn）警告，高油價、通膨和美國龐大債務加劇債市動盪，美國10年期公債殖利率可能站上睽違26年的6%。

押注AI還想加碼 孫正義傳向波灣投資人洽募千億美元 買企業再用AI改造

軟銀集團（SoftBank）創辦人孫正義正洽談向波斯灣投資人募集多達1,000億美元，打算成立基金收購企業，再運用AI改善營運，擴大投資布局。

亞馬遜平板不再拚便宜 改用Android 讓AI看懂螢幕 挑戰蘋果三星

亞馬遜告別平價平板策略，推出以Alexa命名的三款新機，首度改用Google的Android作業系統，並導入Alexa+生成式AI助理，讓使用者能針對螢幕內容提問、購物或安排行程。

微軟等8科技公司H-1B轉綠卡被暫停 微軟回應

副總統范斯8日宣布，微軟(Microsoft)、奧多比(Adobe)、高知特(Cognizant)、印福思(Infosys)、塔塔(Tata)、威普羅(Wipro)、HCL以及凱捷(Capgemini)等八家科技公司涉嫌詐欺，遭到川普政府暫停為H-1B簽證員工申請綠卡的計畫。范斯指出，美國勞工現正遭到「外籍契約奴僕」(foreign indentured servants)取代，「遺憾的是，美國沒有任何公司比微軟更頻繁利用這個系統」。

川普8月證券交易517筆 買進Meta微軟股票及SpaceX債券

美國總統川普8月買進Meta、麥當勞和微軟各至少100萬美元的股票，以及至少100萬美元的SpaceX債券，延續他任內前所未見的頻繁交易。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。