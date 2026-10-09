Meta禁止字節跳動旗下平台投廣告 美日等7國即刻生效

臉書（Facebook）與Instagram母公司Meta今天表示，已禁止TikTok的中國母公司字節跳動在美國及其他少數國家的Meta旗下平台投放廣告，此舉標誌著Meta與字節跳動長期競爭進一步升溫。

路透社報導，字節跳動的短影音平台TikTok已成為Meta最具威脅的對手之一，雙方在爭奪用戶關注、內容創作者及廣告收入方面競爭激烈。

Meta表示，這項禁令立即在美國、加拿大、埃及、印尼、日本、泰國及越南生效。

此外，禁令也適用於第三方廣告商，只要在上述國家投放的廣告活動包含連結至TikTok或字節跳動其他平台的內容，都受到限制。

Meta表示，「替一個要把用戶從我們應用程式帶走的對手投放廣告，我們沒有必要…拒絕向對手提供推廣服務，是各行各業的正常商業做法。我們將繼續透過產品品質與使用者體驗來競爭。」

TikTok與字節跳動尚未立即回應置評請求。

根據TikTok官網資料，平台不支援開啟或登入其他社群媒體應用程式的連結。不過，使用者仍可在個人檔案中新增連結，將訪客導向這些平台的網站。

Meta一直要求TikTok與YouTube採取措施，加強保護青少年使用者的安全。Meta今年8月與美國多州就社群媒體造成兒童傷害的訴訟達成和解，和解金額高達180億美元，並同意採取一系列措施。

今年8月，Meta同意對使用臉書與Instagram的兒童，設定每日使用時間限制、限制夜間使用，並強化防止兒童接觸年齡限制內容的措施。

TikTok尚未公開回應Meta的相關倡議。不過，TikTok 9月時與美國阿拉巴馬州達成和解，承諾對當地使用者實施新的使用時間限制，並加強年齡驗證等措施。

目前，TikTok在美國以一家由美國投資者持股佔多數的合資企業營運，這項安排旨在保障美國用戶資料安全，並避免TikTok遭到美國政府封禁。TikTok在美國擁有超過2億名使用者。