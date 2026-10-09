日本內閣敲定法案 力拚4月調降食品消費稅

日本政府內閣會議今天敲定把飲料食品消費稅率從8%調為1%的相關法案，之後將向國會提交法案，盼在2027年4月起實施為期兩年的減稅政策。日本財務大臣表示，之後將明示財源。

共同社報導，這將是日本1989年導入消費稅後，首度調降消費稅率。日相高市早苗政府希望藉由這項政策，緩解民眾面臨物價高漲的壓力。

日本內閣今天敲定的法案也納入所得連動型的現金補助制度，計劃著重支援中低收入戶，這項政策預計在2027年度上路。不過，日本政府並未明示，這兩年之間所須的約10兆日圓財源。

日本跨黨派的社會保障國民會議先前討論消費稅減稅政策期間，在野黨主張調降為1%的方案，並未獲得廣泛支持。而在野黨加強批評，除了財源之外，上述補助對象模糊不清。

日本政府能否透過國會審議化解這些疑慮，進而促使在野黨讓步，將成為後續焦點。

日本財務大臣片山皋月今天在內閣會議後的記者會上強調，政府在今後的預算編列過程中，將「確實提出」財源。日本政府今天將首度召開相關部會的局長級聯絡會議，以順利推動減稅措施。

此外，片山也強調，法案調降食品消費稅是為期兩年的「暫時性」措施。