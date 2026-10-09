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日企相繼遭不當存取 超商LAWSON也遭殃

中央社／ 東京9日綜合外電報導

日本便利商店羅森（LAWSON）8日宣布，會員帳戶服務「羅森ID」遭第三方非法存取，導致用戶個人資料外洩。而卡拉OK店營運商第一興商也宣布，恐有872萬筆客戶資訊外洩。

自9月底以來，日本企業陸續遭不當存取，造成客戶個資外洩，受災戶包含共享汽車服務Times Car、連鎖品牌「燒肉王」。

此外，大型證券商「大和證券」、保險公司「損害保險日本」（Sompo Japan Insurance）、鐘錶製造商CITIZEN等企業最近也宣布，委外業者ScalaCommunications的伺服器遭不當存取，顧客資訊可能外洩。

共同社報導，羅森昨天宣布遭非法存取，外洩的ID多達約215萬5000筆，而外洩的資訊包含電子郵件帳號、姓名、性別、電話號碼、住址等個資。

羅森也說明，7日調查顯示，9月12日到14日遭到不當存取。羅森也發布聲明為此致歉。

第一興商則表示，承包商的員工裝置感染到惡意軟體，顧客姓名與生日等資料恐外洩。受影響的資料包括卡拉OK店BIG ECHO及MEGA BIG等品牌的會員資訊。第一興商指出，外洩資料不包含密碼，目前也未發現點數遭到盜用的情況。

此外，經營網路新聞服務NewsPicks的企業Uzabase也於8日宣布，遭到非法存取，部分用戶的資料可能已外洩。

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