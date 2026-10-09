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MacBook也能觸控了！蘋果傳月底首推 本月兩波新品齊發

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
蘋果發出13日發表會邀請函。蘋果官網
蘋果發出13日發表會邀請函。蘋果官網

蘋果本月將連推新品，13日有智慧家庭發表會，據報導還計劃27日前後推出頭一款觸控MacBook和新iPad mini，以及搭載M6晶片的14吋MacBook Pro和iMac。

彭博引述知情人士報導，本月底的發表會預定在27日周二前後舉行，將結合線上影片發表和供媒體參加的實體活動，主打影片製作、照片編輯和音樂製作等專業用戶。

新款觸控MacBook Pro將比現有機型更輕，採用畫面更清晰的OLED螢幕，並加入iPhone用戶熟悉的「動態島」介面。這將是蘋果多年來首度跨入觸控筆電市場，彭博早在2023年就曾報導這項開發計畫。

另外，搭載M6晶片的14吋MacBook Pro和iMac，外觀將沿用現有設計。新iPad mini則將採用OLED螢幕，視訊鏡頭改設在機身長邊，方便橫向視訊，並重新設計揚聲器系統。彭博先前也報導，蘋果計劃明年上半年推出更多Mac和iPad新品。

智慧家庭發表會已確定，Siri成為核心

蘋果周四已證實，將於10月13日在紐約舉行以「Welcome Home」為主題的新品發表會，推出多款智慧家庭設備，包括首款配備螢幕的智慧家庭中控裝置、新HomePod mini，以及效能更強的Apple TV 4K機上盒。

彭博先前報導，中控裝置將採用約6吋的方形螢幕，可放在桌上或掛在牆上。這些新品都將支援最新Siri AI功能，中控裝置則是整套智慧家庭系統的核心，協助蘋果加強和亞馬遜及Google競爭。

中控裝置可透過內建攝影機或聲音辨識不同家庭成員，再依使用者提供個人化內容，也能播放照片輪播，或作為可互動的時鐘。蘋果將預先安裝行事曆、訊息、照片、FaceTime、備忘錄、提醒事項、音樂和Podcast等應用程式。

蘋果也正和LG電子合作，推出可接入這套智慧家庭系統的門鈴、恆溫器、室內監視攝影機等配件。彭博引述知情人士報導，合作夥伴也包括施耐德電機。

這兩場新品布局，是上月接掌蘋果的執行長特納斯推動的一系列新品計畫之一。他希望帶領蘋果拓展新市場，並增加相關服務營收。蘋果也企圖重振智慧家庭業務；競爭對手亞馬遜本周也推出以Alexa+為核心的新平板產品系列。

蘋果計劃27日前後推出首款觸控MacBook。路透
蘋果計劃27日前後推出首款觸控MacBook。路透

MacBook 觸控 蘋果

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