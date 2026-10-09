甲骨文靠卡車送氣為AI資料中心供電 大摩警告工程延後恐添債務壓力

甲骨文（Oracle）以卡車運送天然氣，因應AI資料中心供電不足。摩根士丹利警告，若設施無法如期啟用，營收和現金流將延後進帳，也可能加重甲骨文大舉籌資擴建的信用風險。

甲骨文已在猶他州鹽湖城郊區一座資料中心長達一年採用這種方式，等待天然氣管線完工並接上設備；德州沙克爾福德郡一處為OpenAI興建的園區，也以卡車供氣支援初期工程。如今，甲骨文正考慮在新墨西哥州的「木星計畫」（Project Jupiter）採用同樣方式，讓部分設施在管線啟用前先投入運作。

管線延誤，卡車供氣成權宜之計

彭博引述知情人士報導，木星計畫所需的天然氣管線，因原定路線遭州監管機關否決，營運商Energy Transfer被迫改道，預定啟用時間也從今年夏季延至明年。

甲骨文9月已向相關開發商發出通知，援引「不可抗力」條款，可能使該公司在工程進一步延誤時，免於支付部分款項。

供電已成為AI資料中心擴建的一大瓶頸。許多大型園區採用現場天然氣發電，但管線設計、興建及審批都需要時間。Certarus、VoltaGrid等業者因此提供所謂「虛擬管線」服務，以卡車運送壓縮天然氣，作為管線完工前的過渡方案。

不過，這種方式昂貴且複雜。能源分析業者East Daley Analytics資深主管Jack Weixel估計，計入人力、專用設備和卡車燃料後，送達現場的天然氣成本，約為透過大型管線樞紐供氣的四倍。

天然氣須先從管線取出，壓縮後裝入拖車，有時運送數小時到現場，再減壓供發電機使用。即使規模較小的AI資料中心，也需要卡車整天不斷送氣。

研究機構SemiAnalysis能源分析師霍爾布魯克（Ellie Holbrook）估計，木星計畫最終規模達245萬瓩。若僅以卡車供氣支應10萬瓩、約占總規模4%的用電，每輛大型拖車所載天然氣也只能發電約40分鐘，一天須運送數十趟。

工程延後，營收與現金流也跟著延後

摩根士丹利另引述研究機構Aterio的分析指出，甲骨文在威斯康辛州華盛頓港興建四座資料中心的「燈塔計畫」（Lighthouse）計畫，這些資料中心到2028年仍無法供電的風險相當高，恐趕不上甲骨文原訂2027年下半年啟用的時程。

報告作者之一、信用分析師泰勒（Lindsay A Tyler）表示，投資人有時會把延後資本支出視為短期利多，但這也表示營收和現金流更晚進帳，業者也得更晚才能證明，這些投資確實能帶來收入。

泰勒指出，甲骨文逾6,000億美元的未來營收，與AI雲端基礎建設的興建有關。甲骨文自由現金流目前為負，預料在更多AI資料中心完工前，仍難轉正。

甲骨文在5月31日結束的2026會計年度，已借款約430億美元；本會計年度則預計再透過債務和股權籌資400億美元。工程若延誤，收入延後進帳，可能影響其債務與再融資安排。

延期可能牽動其他工程與客戶續約

摩根士丹利提醒，延期也可能使多項工程的施工時程重疊，增加資本支出壓力。若甲骨文未能如期交付，客戶也可能不再續約，進一步影響營收。

風險還可能擴散至規模達數千億美元的「星際之門」（Stargate） AI資料中心網路，包括在德州阿比林興建的旗艦園區。報告指出，市場對工程延誤的關注，可能增加以甲骨文信用違約交換（CDS）避險的需求，也可能使阿比林項目日後將債務轉為較長期融資的安排更加複雜。

甲骨文周四在紐約收跌5.5%，報135.69美元，創下7月16日以來最大單日跌幅。