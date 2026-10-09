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今晨國際頭條一次看／伊朗攻勢擾油市 美軍將首度直播死刑槍決

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
伊朗一週內在荷莫茲海峽攻擊至少9艘船，原油運量到週一已較日前減半，當天更沒有已知柴油、汽油等成品油通過。布蘭特原油週四漲約5%至每桶105美元。美聯社
伊朗一週內在荷莫茲海峽攻擊至少9艘船，原油運量到週一已較日前減半，當天更沒有已知柴油、汽油等成品油通過。布蘭特原油週四漲約5%至每桶105美元。美聯社

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

華爾街日報

油輪攻擊深入波斯灣 油市憂供應風險擴大

摘要

油輪Acers週三晚間在卡達北方、波斯灣深處遭多枚投射物擊中，海事機構通報有人員傷亡。攻擊地點遠離原本集中於荷莫茲海峽的衝突熱區，引發市場擔心近期針對船運的攻擊範圍正向外擴張，威脅維持石油出口的油輪航線。

為何重要

波斯灣航運若從荷莫茲海峽局部風險擴大為更廣泛威脅，油輪運輸與能源供應成本都可能進一步承壓。

華盛頓郵報

伊朗加強荷莫茲海峽攻擊 川普期中選舉前壓力升高

摘要

伊朗一週內在荷莫茲海峽攻擊至少9艘船，原油運量到週一已較日前減半，當天更沒有已知柴油、汽油等成品油通過。布蘭特原油週四漲約5%至每桶105美元；川普則宣布11月3日期中選舉前不再攻擊伊朗，但封鎖仍將持續。

為何重要

伊朗仍有能力干擾全球關鍵能源航道，油價壓力也直接牽動美國期中選舉，使軍事與政治風險彼此交織。

金融時報

OpenAI年化營收少200億美元 AI成長預期遭重新檢視

摘要

OpenAI最新向投資人提供的資料顯示，9月底年化營收接近500億美元，比先前市場普遍認知的700億美元少200億。落差部分源於投資人為與Anthropic比較所採取的不同計算方式；消息公布後美國科技股擴大跌勢，那斯達克100指數收跌1.4%。

為何重要

OpenAI營收是衡量AI需求及龐大基礎建設投資能否持續的重要指標，數字下修也會影響科技股估值與AI投資熱度。

衛報

五角大廈將直播胡德堡槍手死刑 12月槍決哈桑

摘要

五角大廈證實，2009年在胡德堡槍殺13人的前陸軍精神科醫師哈桑，將於12月3日在胡德堡由行刑隊槍決並直播。國防部長赫塞斯稱要讓民眾看到後果；這將是美軍60多年來首次執行死刑，川普本週已批准刑罰。

為何重要

把軍事死刑以直播方式公開，將美國死刑制度、政府宣示性懲罰與公共傳播結合，也勢必引發法律與倫理爭議。

路透

伊朗戰時鎮壓擴及海外 異議人士面臨數十年來最嚴厲打擊

摘要

路透訪問逾75名人權專家、律師及伊朗民眾發現，伊朗安全、司法與國營媒體體系正協同鎮壓反政府人士。1月抗議後至少34人遭處決、數千人被捕，當局也透過威脅境內親屬、取消護照與限制領事服務，追查土耳其、亞美尼亞等地的流亡異議人士。

為何重要

美以軍事打擊並未削弱伊朗國內安全體系，反而伴隨更強力鎮壓，顯示戰爭可能進一步壓縮伊朗社會反對力量。

美聯社

美軍首度直播槍決 胡德堡槍手死刑引發法律爭議

摘要

五角大廈表示，哈桑12月3日遭行刑隊槍決時將全程直播。他因2009年胡德堡槍擊案殺害13人、另造成32人受傷而被判死刑，這將是美軍逾65年來首次執行死刑。法律專家指出，哈桑仍可能向民事法院聲請人身保護令，使行刑延後。

為何重要

直播處決不只涉及死刑透明度，更衍生被告尊嚴、觀看限制與政府動機等爭議，可能開啟美國軍事司法的新先例。

（本文與AI協作）

伊朗 死刑 直播

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