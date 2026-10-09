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馬斯克跨足手機通訊市場 美電信三雄盤後股價全倒

中央社／ 紐約8日綜合外電報導

馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司（SpaceX）宣布，已同意收購可涵蓋全美的低頻段無線電頻譜，用於提供手機通訊服務。消息公布後，美國主要無線電信業者的股價今天盤後交易重挫。

法新社報導，在延長交易時段中，T-Mobile股價一度大跌7.6%，威瑞森（Verizon）重挫7%，AT&T則滑落7.75%。

電信股今天的拋售，是近期類似事件中的最新一例。每當SpaceX釋出進軍行動通訊市場的訊號，美國電信業者股價就會出現賣壓。

SpaceX表示，已同意收購一組涵蓋全美的無線電頻譜。這項收購將有助星鏈行動通訊（Starlink Mobile）服務，讓手機即使在住宅及辦公室內也能接收到訊號。此為衛星通訊的一大弱點，因為衛星訊號難以穿透建築物牆壁。

SpaceX指出，這項收購將排除Starlink Mobile成為美國完整電信業者的最後幾個主要障礙之一，並表示目前市場上大多數已推出的手機，都能使用這些新的頻率。

SpaceX計劃結合太空中的衛星與地面行動通訊基地台，打造單一通訊網路，讓使用者無論身處室內、戶外，或是偏遠地區的訊號死角，都能獲得通訊服務。

另外，SpaceX表示，美國監管機關本週已批准其發射最多1萬5000顆新衛星的計畫。這些衛星的設計目標是直接連接一般智慧型手機。

SpaceX指出，新衛星系統的通訊容量將是目前衛星群的100倍以上。

Starlink已與T-Mobile合作，在沒有行動網路涵蓋的地區，為手機提供有限的簡訊及數據服務。

然而，分析師提醒，要打入競爭激烈的美國無線通訊市場並不容易。他們指出，美國三大電信業者所掌握的無線電頻譜資源，遠遠超過SpaceX。

電信三雄 馬斯克 手機

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