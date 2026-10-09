美股收盤／OpenAI營收落差引爆晶片股賣壓 費半和台積電ADR跌逾3%

OpenAI營收不如先前報導，加上科技業大舉舉債，引發AI投資能否持續的疑慮，拖累美股周四晶片股重挫。那斯達克跌1.3%；油價大漲也加深通膨和升息疑慮。

道瓊工業指數上漲51.77點，收51,231.64點，漲幅0.1%；標普500指數下跌36.41點，收7,765.36點，跌0.5%；那斯達克綜合指數下跌345.35點，收27,193.34點，跌1.3%。那斯達克100指數跌1.4%。標普500的11大類股中，能源股領漲，科技股跌幅最大。

台指期跌625點，收在48,705點，跌幅1.3%。

OpenAI營收規模引疑慮 晶片股全面承壓

英國金融時報報導，OpenAI截至上月底的營收，按當時水準換算全年，接近500億美元，低於先前部分媒體報導近700億美元的水準。這項落差使投資人重新檢視，AI業者的收入能否支撐龐大的晶片採購與資料中心支出。

費城半導體指數聞聲大跌3.4%，收12,623.71點，今年累計漲幅仍超過80%。輝達下跌2.9%，收230.48美元。英特爾、輝達、邁威爾、超微、美光、博通和安謀等晶片股，跌幅介於2%至7%。

台積電（2330）9月營收年增55%，但月減0.6%，ADR大跌3%，收在457.99美元，較台北交易溢價縮為14.7%。美光下跌4.8%，顯示市場對AI受惠企業的期待已相當高。

博通（Broadcom）下跌4.4%，甲骨文跌5.5%。華爾街日報周三報導，博通正為OpenAI籌辦約500億美元融資，甲骨文也尋求資金採購晶片。科技業大規模舉債，使市場擔心資金競爭加劇，借款成本提高也可能影響AI投資熱潮的持續力。

Miller Tabak策略師Matt Maley表示，舉債成本大幅上升，已使投資人開始懷疑，這麼龐大的AI支出還能維持多久。

瑞銀仍看好AI成長及其對股市的支撐，但提醒，行情愈來愈集中於少數企業，分散投資更顯重要。AI創造的價值最終將如何分配給晶片設計、雲端服務、模型開發和應用業者，目前仍不明朗；投資報酬、融資及執行等問題，也可能使市場持續震盪。

油價大漲 美債標售需求強勁帶動殖利率回落

伊朗攻擊卡達附近一艘船隻，再度引發荷莫茲海峽油輪運輸受阻的疑慮。颶風逼近也使墨西哥灣石油業者暫停部分生產，撤離海上設施人員。

紐約原油期貨上漲3.21美元，收每桶91.49美元，漲3.6%；布蘭特原油漲4.1%。川普表示，美國不會在期中選舉前攻擊伊朗，油價隨後從盤中高點回落。美國原油期貨今年已漲逾60%，持續加重通膨壓力。

美國30年期公債標售需求強勁，繼周三10年期公債標售後，再度帶動殖利率回落。2年期公債殖利率下降0.8個基點至4.753%；10年期下降4.9個基點至5.232%；30年期下降5.5個基點至5.606%，為10月1日以來最低收盤水準。

不過，歐洲債市賣壓仍重。道瓊市場資料顯示，法國10年期公債殖利率過去一個月上升約67.3個基點，同期美國約升43個基點。

避險基金Sibilla Capital投資長Lorenzo Di Mattia指出，全球信用利差擴大，使資金成本同時受到無風險利率和信用利差上升的壓力。多數與AI無關的類股已開始下跌，尤其是景氣循環及利率敏感類股。

Fed官員仍傾向升息 財報季將檢驗獲利

聯準會（Fed）理事沃勒表示，可能仍須進一步升息，但時機可以保持彈性，不必連續每次會議都升。聖路易聯邦準備銀行總裁穆薩林也認為，未來六至九個月應提高利率，但未明確支持本月行動。

芝商所（CME）的FedWatch工具顯示，市場預期Fed本月維持利率不變，12月升息機率為69.2%。美國上周初領失業救濟金人數減少2,000人至19.7萬人，也顯示就業市場仍有支撐。

美元周四從多年高點略微回落，黃金期貨上漲18美元，收每英兩4,131.80美元，漲0.4%。

其他個股方面，百事下調全年獲利預估，但表示北美業務有所改善，並將持續削減成本，股價上漲3.7%。星巴克傳出探討收購Chipotle Mexican Grill，星巴克跌0.4%，Chipotle大漲6.2%。高盛將Palantir評等從「中立」升至「買進」，帶動股價上漲2.4%。Pacira BioSciences獲Viatris同意以16.5億美元收購，股價大漲44%。

第3季財報季下周將全面展開。市場將檢視企業獲利能否延續，尤其是AI業者的收入與投資報酬，能否支撐持續擴大的支出。

以下是台灣企業在美上市股票表現：

個股ADR代碼ADR收盤（換算後，新台幣）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價（新台幣）溢價率（%）

台積電 TSM 2,925.55 -3.01 2,550.00 14.73

日月光投控 ASX 722.78 -1.09 744.00 -2.85

聯電 UMC 145.77 -2.10 147.50 -1.17

中華電 CHT 147.56 +0.92 146.50 0.72

資料：彭博，10月8日美股收盤。溢價率為負值表示折價。