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美股多收黑 OpenAI年化營收低於投資人預期拖累AI股
華爾街股市主要指數今天多走跌，那指終場下挫逾1%，主因媒體披露OpenAI年化營收低於之前傳出的數字，使得人工智慧（AI）類股承壓。
英國「金融時報」（Financial Times）今天引述提供給OpenAI財務支持者的文件報導，截至9月底，OpenAI的年化營收約為500億美元。但媒體上月底報導，根據提供給投資人的資訊，OpenAI的年化營收約為700億美元。
法新社指出，最新數字整整少了約200億美元。
道瓊工業指數今天終場上漲51.77點或0.10%，收報51231.64點。
標普500指數下跌36.41點或0.47%，收在7765.36點。
那斯達克綜合指數下挫345.35點或1.25%，收27193.34點。
費城半導體指數大跌442.43點或3.39%，收12623.72點。
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