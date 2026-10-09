美股多收黑 OpenAI年化營收低於投資人預期拖累AI股

美國總統川普八日將在白宮頒發美國國家科學獎章給特斯拉執行長馬斯克、輝達執行長黃仁勳等科技巨頭。國會山報指出，所有獲獎者都曾以某種形式支持川普或共和黨的競選活動及相關事業。黃仁勳傳記作者近日也在紐約時報發表評論，稱黃仁勳是「全球最有權勢的工程師」，不僅擅長運用工程思維打造商業帝國，更將這套手法運用在川普身上，透過奉承與精心安排的互動，影響白宮ＡＩ政策。

2026-10-09 00:00