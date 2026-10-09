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中東緊張及颶風影響 國際油價大漲
國際油價今天收漲約4%，主因市場再度擔心起中東戰爭，以及颶風逼近美國墨西哥灣沿岸地區（US Gulf Coast）將進一步干擾供應。
路透社報導，市場擔心美國可能打擊伊朗，且颶風伊塞亞斯（Isaias）預計明天登陸，兩大原油期貨盤中一度每桶漲逾5美元，布倫特原油觸及9月29日以來新高。
終場布倫特原油期貨上漲4.08美元或4.1%，收在每桶104.28美元。
美國西德州中級原油上揚3.21美元或3.6%，收報每桶91.49美元。
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