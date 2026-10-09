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傳美國考慮對伊朗發動新一波攻擊 歐股收黑
媒體披露美國可能在下個月期中選舉前對伊朗發動新一波攻擊，導致市場憂心原油供應進一步受影響，國際油價今天大漲逾5%，拖累股市表現，歐洲3大股市今天都收黑。
倫敦FTSE 100指數下跌16.90點或0.16%，收報10441.60點。
法蘭克福DAX指數挫跌297.39點或1.18%，收在24806.97點。
巴黎CAC 40指數下跌39.52點或0.51%，收7729.69點。
不過，油價上揚臂助能源巨擘的表現，英國石油公司（BP）股價上漲4.1%，殼牌（Shell）上漲3.6%。
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