傳美國考慮對伊朗發動新一波攻擊 歐股收黑

三星電子8日公布，上季營業利益較去年同期暴增將近八倍，營收但仍低於市場預測，三星電子股價應聲下挫，連東京威力科創、愛德萬測試等日本供應商股價也受牽連。彭博資訊分析，這可能代表投資人擔心，以債務支撐起來的AI投資熱，活力還能維持多久。畢竟現在全球的借貸成本正在提高。

2026-10-09 01:53