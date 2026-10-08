法國公債殖利率為何飆高？學生示威其來有自？克魯曼一文詳解

近來全球公債殖利率普遍竄升，但法國公債殖利率升得尤其猛，同時又爆發大規模學學生示威抗議潮。法國到底怎麼了？

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼8日撰文說，法國公債殖利率勁升，主要是受市場擔心法國國債可能違約的風險升高，從法國公債信用違約交換（CDS）合約價格大漲可見端倪，尤其突然飆高更令人憂心。

同時，大規模學生示威潮橫掃法國，有時還發生暴力衝突，也並非巧合。而且疑歐極右派政黨「國民聯盟」（NR）黨魁雷朋（Marine Le Pen）民調聲勢領先，看來有贏得2027年法國總統大選的勝算，也加深債券投資人憂慮。

目前財經媒體對法國情勢的看法涇渭分明。保守派警告，法國將是下一個倒下的骨牌，衝擊將遠超過15年期引爆歐債危機的希臘，但並沒有充分的數據可支持這重論調。相反地，有些進步派評論者則刻意淡化法國的問題，例如指出法國目前的利率水準還略低於美國--問題是，法國利率比歐洲其他國家升得更急更猛，如今甚至比義大利還高。

法國現況令人憂心 恐撕裂歐元區完整性

克魯曼指出，這兩種觀點都失之偏頗。持平而論，法國目前的情況「確實令人憂心」，尤其這不只是法國的問題。以法國作為歐元區第二大經濟體的分量，法國一出事，可能引爆一波債務危機，可能毀了歐洲的團結。

那麼，法國的問題究竟出在哪？主要問題出在法國正踏上難以為繼的財政路徑。債務占國內生產毛額（GDP）百分比率非常高，政府龐大的預算赤字更使債務愈滾愈大，這還是在未發生戰爭、嚴重衰退或疫情等緊急事件與需巨額赤字支出的情況下。法國還有人口高齡化問題，意味年金支出會增加得比稅收還快。

雖說美國等先進經濟體財政情況也不佳，但法國的問題尤其嚴重，癥結在於：至今針對退休爭議仍未面對現實。法國法定退休年齡（勞工可領全額津貼的年紀）在2023年僅62歲，遠低於丹麥和美國的67歲。法國人實際退休的平均年齡更低，且於西歐其他國家。

現任總統馬克宏的中間偏右派政府，本欲把退休年齡逐步提高到64歲，但因為遭國內極右派和極左派政黨同聲反對，以致凍結此案到明年選後。因此，現行退休年齡維持在62歲9個月。以法國人65歲的預期壽命約可活到87歲，比美國還多兩年，所以，財政壓力大致是法國慷慨的退休金計畫造成的，而且迫使政府不得不削減其他方面的支出，特別是教育預算。也就是說，法國對老年人的補貼過多，犧牲了其他人的權益，全國大規模學生示威，其來有自。

法定退休年齡是問題癥結所在

歸根究柢，問題當然出在政治。雷朋承諾把退休年齡降回62歲，這麼做要付出極顳高昂的代價，也凸顯出聲勢日益壯大的法國右翼不願面對現實。

又從法國依賴歐元，可見這種信心喪失可輕易轉變成嚴重的危機。

法國危機若果真爆發，從2009年至2012年的歐債危機經驗，已可預見大概的發展。當年，危機從希臘擴散至葡萄牙、西班牙和義大利。起初，投資人停止購粟歐元區國家發行的債券，因為擔心政府沒錢償付本金和利息恐導致債務違約。而擔心債務違約的恐懼心理發酵，掀起更多的資本外逃，更加深債務違約和利率進一步升高的疑慮，強化這種惡性循環。

克魯曼強調，這種情況不可能在美國發生，因為美國可印美元鈔票，法國無法印歐元鈔券。

ECB會不會出手紓困？很難說

2010年代的歐債危機如何終結？只憑時任歐洲央行（ECB）總裁德拉基一句：「不惜任何代價（也要維護歐元區完整）。」市這向市場傳達強烈的訊號：ECB必要時將貸款給債務困頓國，避免債務違約。

然而，如今ECB能不能、會不會出手救法國，是個大問號。一大原因是，2012年南歐諸國大砍支出，從經濟觀點來看砍得過火了，但確實讓這些國家有理由聲稱值得ECB伸出援手。對照下，法國現在卻離財政紀律漸行漸遠，很可能招致債權國（尤其是德國）反對紓困法國。若是今日對法國紓困，對當年飽受撙節之苦的南歐諸國又如何自圓其說？

紓困法國的代價將極其高昂，恐怕會導致歐元區國家嚴重鬧分裂。

目前，從金融市場行為看來，投資人認為這種情境雖有可能發生，但機率很小。但克魯曼認為，若要對法國展望樂觀，需要懷抱巨大的希望，相信一切都會沒事。