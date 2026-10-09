中歐貿易談判走向…彭博推演四劇本

歐盟與中國大陸舉行貿易會談，尋求限制大陸對歐出口、增加採購歐盟商品，彭博經濟學家提出四種可能走向，從有限度回穩，到摩擦升高但仍受控，甚至全面貿易戰。

關鍵不只在雙方能否達成協議，也在北京是否落實承諾，以及後續報復的範圍。

歐盟對中國大陸貿易逆差目前每天超過10億歐元。彭博經濟研究估計，歐洲在全球製造業市場的占有率遭大陸蠶食，去年造成的損失相當於歐洲GDP的0.7%，高於2024年的0.5%，德國車廠受創最深。

以下是彭博經濟學家推演的四種可能走向：