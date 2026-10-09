聽新聞
0:00 / 0:00

中歐貿易談判走向…彭博推演四劇本

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

歐盟中國大陸舉行貿易會談，尋求限制大陸對歐出口、增加採購歐盟商品，彭博經濟學家提出四種可能走向，從有限度回穩，到摩擦升高但仍受控，甚至全面貿易戰。

關鍵不只在雙方能否達成協議，也在北京是否落實承諾，以及後續報復的範圍。

歐盟對中國大陸貿易逆差目前每天超過10億歐元。彭博經濟研究估計，歐洲在全球製造業市場的占有率遭大陸蠶食，去年造成的損失相當於歐洲GDP的0.7%，高於2024年的0.5%，德國車廠受創最深。

以下是彭博經濟學家推演的四種可能走向：

一、達成協議並落實，關係有限度回穩。 若大陸履行承諾，歐盟也節制新增貿易措施，雙方關係可望局部穩定。

二、達成協議但履行不全，摩擦仍升高。 若大陸僅部分落實或延後履行，歐盟可能針對特定產品採取措施，北京則選擇性報復，衝突仍在可控範圍。

三、談判破局，但報復範圍有限。 歐盟若採取針對性措施，大陸的反制仍限於特定產業、逐步加碼，摩擦雖升高，仍可控制。

四、談判破局，走向全面貿易戰。 若中國大陸大規模限制稀土等關鍵物資，歐盟進而動用「反脅迫工具」，衝突可能全面擴大。

彭博 歐盟 中國大陸

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中歐貿易會談登場 英媒：陸拒絕限制油電車數量輸歐

歐中貿易談判將登場 分析：若未達預期可能陷入局部衝突

歐盟經貿戰略「打美防中」

歐中貿易談判前夕 中國官媒稱若歐盟推限制措施有工具反制

相關新聞

三星財報靚投資人不埋單…上季營業利益年增近八倍創高 股價仍下挫

三星電子8日公布，上季營業利益較去年同期暴增將近八倍，營收但仍低於市場預測，三星電子股價應聲下挫，連東京威力科創、愛德萬測試等日本供應商股價也受牽連。彭博資訊分析，這可能代表投資人擔心，以債務支撐起來的AI投資熱，活力還能維持多久。畢竟現在全球的借貸成本正在提高。

Uniqlo母公司營收進逼H&M…上年度銷售額成長16% 達250億美元

日本優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷（Fast Retailing）因產品全球熱銷，上年度銷售額成長16.6%至3.96兆日圓（250億美元），已經走在將會首次超越瑞典對手H&M的路上。H&M是目前全球第二大服飾零售商，第一名是西班牙Zara的母公司印地紡（Inditex）。

中歐貿易談判走向…彭博推演四劇本

歐盟與中國大陸舉行貿易會談，尋求限制大陸對歐出口、增加採購歐盟商品，彭博經濟學家提出四種可能走向，從有限度回穩，到摩擦升高但仍受控，甚至全面貿易戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。