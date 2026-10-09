中歐貿易投資磋商登場 陸警告歐盟勿用保護工具

中歐貿易戰一觸即發，中歐貿易投資磋商機制第二次會議昨（8）日在北京登場，法國和德國在會前向歐盟提交非正式文件，要求歐盟強化使用貿易防禦措施，大陸商務部昨天則警告法、德兩國勿鼓動歐盟使用保護工具，以免反噬自身產業與就業利益。

大陸官媒央視旗下「玉淵譚天」發文稱，若歐方執意推出相關歧視性措施，中方必將堅決予以回應；目前中方可以使用的工具，包括反歧視調查、產業鏈供應鏈安全調查、境外補貼影響調查等。

該會議為期兩天，會前就傳出中方拒絕歐盟提出的自願限制混合動力汽車（又稱油電車）出口方案，成為本輪談判的分歧之一，歐方主談人歐盟貿易事務執委塞夫柯維奇昨天強調，此行目標是平衡中歐的貿易逆差。

中方主談的大陸商務部長王文濤認為，談判的核心要義是推動中歐貿易‌「向上平衡」（意指把市場做大）而非向下平衡‌，反對歐方單邊限制措施人為壓縮正常貿易規模來實現「再平衡」。

截至昨日晚間，中歐尚未公布正式的會談結果。大陸商務部昨天一早就發文表示，希望法國和德國作為全球重要經濟體，堅持開放合作和自由貿易，嚴格遵守世貿組織規則，不要鼓動歐盟動輒使用保護主義工具，更不能將經貿問題政治化、泛安全化，避免以錯誤方式走錯道路最終反噬自身產業與就業利益 。

塞夫柯維奇昨天則在社群媒體發文表示，自己的目標是平衡中歐的貿易逆差。他貼出與中國的歐盟企業進行對話的照片，並稱各方都認為，需要改善進入中國市場的便利性，以及增強自身的經濟安全。

法新社指出，塞夫柯維奇有三項優先事項，處理具有戰略重要性的產業進口激增問題、增加歐洲對中國的出口，以及改善取得關鍵原材料的管道。

英國「金融時報」在會前引述外交人士消息指出，歐盟先前提議中國大陸自願限制混動汽車出口至歐盟，由目前的占歐盟市場1/3減至約15%，否則將面臨包括關稅等懲罰性措施，但中方已拒絕有關提議。

歐盟討論的另一項臨時保障措施，是容許中國大陸向歐洲出口有限數量的混動汽車，超額的部分須加徵高額的附加關稅。消息人士指出，歐方希望與中方私下商定雙方都能接受的配額，避免採取報復措施。若歐洲無法解決混動汽車問題，會談將宣告失敗。