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CNBC：川普8月賣出上看100萬美元的輝達股票

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
最新文件披露，川普8月時脫手了50萬至100萬美元的輝達股票。圖為川普和黃仁勳2025年11月時在華府舉辦的美沙投資論壇上互動的檔案照。 路透
最新文件披露，川普8月時脫手了50萬至100萬美元的輝達股票。圖為川普和黃仁勳2025年11月時在華府舉辦的美沙投資論壇上互動的檔案照。 路透

美國總統川普8日將頒發獎章給輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、馬斯克等科技巨頭，以表彰他們在科學與技術創新領域的貢獻。但CNBC最新報導指出，川普8月時脫手50萬至100萬美元的輝達股票，而在當月他進行了超過500筆證券交易，也斥資高達2,500萬美元，買進Meta股票。

這份最新文件顯示，川普8月最大的一筆交易，是在21日斥資500萬至2,500萬美元買Meta股票。

但就在同一天，他也出售了價值100萬至500萬美元的超微（AMD）和Church & Dwight公司的股票，輝達股票也在出售之列，與戴爾、波音等公司一樣，拋售金額大約在500,001美元至100萬美元之間。

川普的投資組合交易量，從6月和7月開始放緩（當時他每個月披露的交易量都超過1,000筆），但他的投資組合仍然非常活躍。

這份最新文件並未揭露川普投資的具體規模，因為聯邦揭露資訊通常以大致的價值範圍、而非確切金額來報告交易，但頻繁的交易已成為川普第二任期的一大特色。 

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