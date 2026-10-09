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微軟新品秀 黃仁勳站台

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

微軟美國時間7日在舊金山舉行Windows與Surface發表會，宣布旗下搭載輝達RTX Spark晶片的Surface Laptop Ultra新機開賣，輝達執行長黃仁勳意外現身站台，並大力讚揚微軟，直言「輝達最早就是為Windows生態而生」。

他強調，如果沒有微軟Windows這套普及度極高的桌面作業系統，就不會有後來的輝達GeForce系列顯卡；而如果沒有早期顯卡業務打下的用戶和技術積累，輝達面向平行計算的CUDA技術根本不會有誕生的土壤，後來帶動全行業變革的深度學習大模型等前沿技術，也就完全沒有發展的基礎。

黃仁勳於90年代創業起家，當時整個電腦繪圖顯示硬體業，正處在激烈蛻變的混沌時期，當時玩家玩3D遊戲的主流解決方案，都是單獨配一張2D日常顯示卡，再加一張專門的3D加速卡才能跑得動，兩套硬體分開工作成本高、操作也麻煩。

輝達1995年推出整合兩路功能的NV1顯卡，把2D顯示和3D加速的功能全部整合在一張卡上。然而，輝達這款第一代產品跑太快，採用當時行業裡還非主流的二次曲面技術，完全沒法兼容微軟後來推出的D3D通用圖形標準，上市後銷量慘淡。

後來輝達主動向業界通用標準靠攏，1997年推出RIVA 128顯卡。輝達把微軟D3D標準，放在第一優先開發，靠著單卡整合高性價比、業界率先支持AGP介面的優勢，這款產品上市後爆紅，讓輝達在競爭激烈的顯卡市場從此站穩了腳跟。

黃仁勳 微軟 輝達

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