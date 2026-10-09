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輝達最強AI PC叫陣蘋果 華碩、微星搶商機

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者吳凱中蕭君暉／綜合報導
微軟CEO納德拉（左）周三宣布，推出搭載輝達RTX Spark晶片的Surface Laptop Ultra新機，輝達CEO黃仁勳站台。微軟／提供
微軟CEO納德拉（左）周三宣布，推出搭載輝達RTX Spark晶片的Surface Laptop Ultra新機，輝達CEO黃仁勳站台。微軟／提供

輝達改寫PC新頁，搭載RTX Spark晶片的「最強AI PC」來了，號稱AI性能超越蘋果MacBook Pro M5，引領代理式AI新世代來臨。華碩、微星（2377）及微軟等是首批推出搭載RTX Spark晶片AI PC的品牌，即日起開放預購，本月16日起陸續上市。

輝達「最強AI PC」要價不斐，以首波機種來看，記憶體及儲存容量仍是左右價格關鍵，記憶體容量最低24G起跳，起售價大約落在新台幣8萬多元，最高記憶體容量達128GB，頂配機種價格逼近27萬元。

微軟周三在舊金山活動中宣布，搭載RTX Spark晶片的Surface Laptop Ultra新機開放預購。該新機已於5月亮相，如今公布價格和出貨排程，起售價比16吋入門款MacBook Pro低約400美元。

微軟表示，Surface Laptop Ultra執行本機AI模型時，回應速度可達MacBook Pro M5的兩倍，影片生成速度則達六倍。Surface Laptop Ultra採用輝達RTX Spark晶片，可同時處理一般運算和AI工作，最高配備128GB統一記憶體，運算能力最高達每秒1,000兆次。

微軟另公布供開發者使用的桌上型設備Surface RTX Spark Dev Box，售價5,999美元，主打執行最新開放權重AI模型。

華碩首款搭載RTX Spark晶片的筆電，型號為ASUS ProArt P14與ASUS ProArt P16，新機具備最高1 PFLOP FP4 AI算力與最高128GB統一記憶體，可直接於本機執行模型推論、程式開發與專業內容創作。

華碩亦推出專為執行全時本機AI運算的創作者、SOHO族、中小型企業，以及建置AI校園而生的ASUS ProArt GR1X代理人電腦（Agent Computer），打造多功能地端AI中樞。

微星方面，業界首波發布的RTX Spark Windows筆電中，微星Prestige N16 Flip AI+ 是唯一配備觸控螢幕並支援專用手寫筆的2-in-1可翻轉筆電，360度翻轉設計能在筆電、平板、帳篷與簡報模式之間輕鬆切換。

輝達 蘋果 華碩

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