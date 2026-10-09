黃仁勳運用工程思維 「設計」川普

美國總統川普八日將在白宮頒發美國國家科學獎章給特斯拉執行長馬斯克、輝達執行長黃仁勳等科技巨頭。國會山報指出，所有獲獎者都曾以某種形式支持川普或共和黨的競選活動及相關事業。黃仁勳傳記作者近日也在紐約時報發表評論，稱黃仁勳是「全球最有權勢的工程師」，不僅擅長運用工程思維打造商業帝國，更將這套手法運用在川普身上，透過奉承與精心安排的互動，影響白宮ＡＩ政策。

國會山報指出，馬斯克是川普二○二四年總統大選的最大個人捐款者，布林曾在二○二五年捐給共和黨全國委員會大筆資金。戴爾夫婦七月承諾捐出六十二點五億美元支持「川普帳戶」計畫，輝達也承諾為員工提供提撥。黃仁勳與馬斯克近期更一同出席川普為中國大陸國家主席習近平舉辦的國宴，並簽署白宮推動的先進ＡＩ模型自我監管承諾書。

黃仁勳的傳記作者維特七日在紐約時報發表評論指出，黃仁勳曾經告訴他，所有問題本質上都是工程問題，只要能掌握「輸入條件」與限制因素，就能得到想要的「輸出結果」。黃仁勳甚至將這一套工程思維運用在川普身上，試圖影響川普的政策立場。

維特舉例，黃仁勳九月在一場公開活動中接聽川普電話，不僅稱讚川普對ＡＩ的了解，還讓川普聽見現場數千人的掌聲。維特認為，黃仁勳正透過這種方式「設計」川普，以公開奉承作為「輸入」，換取更寬鬆的ＡＩ監管及輝達獲准向大陸出口部分晶片，作為「輸出」。

不過，維特對黃仁勳淡化ＡＩ風險感到憂心，認為這可能與他長期受到亞洲環境影響有關。維特指出，黃仁勳出生於台灣，母語是台語，輝達正在台北興建第二總部，他也支持大陸的ＡＩ開發業者，加上黃仁勳待在亞洲的時間比多數西方科技企業執行長更長，可能影響他對ＡＩ的看法，因為東亞社會普遍比美國更看好ＡＩ發展。

維特說，他在亞洲參加演講活動時，從未有人詢問ＡＩ風險，但在美國，這卻是最常被提出的問題。

維特寫道：「黃仁勳是我見過能力最出色的人，但我擔心，ＡＩ的能力可能比他還強大。」他警告，人類目前仍無法完全理解ＡＩ如何產生智慧，而管控ＡＩ的進展已落後提升ＡＩ能力的技術發展。