聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳運用工程思維 「設計」川普

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國總統川普（右）九月廿九日在白宮與人工智慧業者午宴後，和輝達執行長黃仁勳（中）握手。美聯社
美國總統川普（右）九月廿九日在白宮與人工智慧業者午宴後，和輝達執行長黃仁勳（中）握手。美聯社

美國總統川普八日將在白宮頒發美國國家科學獎章給特斯拉執行長馬斯克、輝達執行長黃仁勳等科技巨頭。國會山報指出，所有獲獎者都曾以某種形式支持川普或共和黨的競選活動及相關事業。黃仁勳傳記作者近日也在紐約時報發表評論，稱黃仁勳是「全球最有權勢的工程師」，不僅擅長運用工程思維打造商業帝國，更將這套手法運用在川普身上，透過奉承與精心安排的互動，影響白宮ＡＩ政策。

國會山報指出，馬斯克是川普二○二四年總統大選的最大個人捐款者，布林曾在二○二五年捐給共和黨全國委員會大筆資金。戴爾夫婦七月承諾捐出六十二點五億美元支持「川普帳戶」計畫，輝達也承諾為員工提供提撥。黃仁勳與馬斯克近期更一同出席川普為中國大陸國家主席習近平舉辦的國宴，並簽署白宮推動的先進ＡＩ模型自我監管承諾書。

黃仁勳的傳記作者維特七日在紐約時報發表評論指出，黃仁勳曾經告訴他，所有問題本質上都是工程問題，只要能掌握「輸入條件」與限制因素，就能得到想要的「輸出結果」。黃仁勳甚至將這一套工程思維運用在川普身上，試圖影響川普的政策立場。

維特舉例，黃仁勳九月在一場公開活動中接聽川普電話，不僅稱讚川普對ＡＩ的了解，還讓川普聽見現場數千人的掌聲。維特認為，黃仁勳正透過這種方式「設計」川普，以公開奉承作為「輸入」，換取更寬鬆的ＡＩ監管及輝達獲准向大陸出口部分晶片，作為「輸出」。

不過，維特對黃仁勳淡化ＡＩ風險感到憂心，認為這可能與他長期受到亞洲環境影響有關。維特指出，黃仁勳出生於台灣，母語是台語，輝達正在台北興建第二總部，他也支持大陸的ＡＩ開發業者，加上黃仁勳待在亞洲的時間比多數西方科技企業執行長更長，可能影響他對ＡＩ的看法，因為東亞社會普遍比美國更看好ＡＩ發展。

維特說，他在亞洲參加演講活動時，從未有人詢問ＡＩ風險，但在美國，這卻是最常被提出的問題。

維特寫道：「黃仁勳是我見過能力最出色的人，但我擔心，ＡＩ的能力可能比他還強大。」他警告，人類目前仍無法完全理解ＡＩ如何產生智慧，而管控ＡＩ的進展已落後提升ＡＩ能力的技術發展。

黃仁勳 川普 工程

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普將頒美國國家科學獎章 傳馬斯克與黃仁勳獲殊榮

川普上周才宴請AI大咖！今再辦白宮峰會 誓言開啟「黃金時代」

黃正忠／聽得進與聽不進的AI

李家同／政府對AI發展應有的認識

相關新聞

白宮峰會 川普召集AI大咖催動研發

為強化美國的人工智慧（ＡＩ）領導地位，白宮八日將舉行ＡＩ科學峰會，以科學獎章表彰輝達執行長黃仁勳等科技巨頭，並加強培育美國公民科研人才。白宮新任ＡＩ沙皇克雷頓也正啟動「矽谷之旅」，將與ＡＩ巨頭會面。

黃仁勳運用工程思維 「設計」川普

美國總統川普八日將在白宮頒發美國國家科學獎章給特斯拉執行長馬斯克、輝達執行長黃仁勳等科技巨頭。國會山報指出，所有獲獎者都曾以某種形式支持川普或共和黨的競選活動及相關事業。黃仁勳傳記作者近日也在紐約時報發表評論，稱黃仁勳是「全球最有權勢的工程師」，不僅擅長運用工程思維打造商業帝國，更將這套手法運用在川普身上，透過奉承與精心安排的互動，影響白宮ＡＩ政策。

台積釋單格羅方德 拚先進封裝

格羅方德（GlobalFoundries）昨（8）日發布新聞稿，公布與台積電達成一項20億美元（約新台幣639.22億元）、初期為期五年的製造協議，將擴充美國紐約州馬爾他廠產能，成為美國首個矽中介層生產基地，為台積電CoWoS先進封裝供應矽中介層，支援AI與高速運算需求。消息帶動該公司盤前股價上漲約4%。

輝達最強AI PC叫陣蘋果 華碩、微星搶商機

輝達改寫PC新頁，搭載RTX Spark晶片的「最強AI PC」來了，號稱AI性能超越蘋果MacBook Pro M5，引領代理式AI新世代來臨。華碩、微星及微軟等是首批推出搭載RTX Spark晶片AI PC的品牌，即日起開放預購，本月16日起陸續上市。

微軟新品秀 黃仁勳站台

微軟美國時間7日在舊金山舉行Windows與Surface發表會，宣布旗下搭載輝達RTX Spark晶片的Surface Laptop Ultra新機開賣，輝達執行長黃仁勳意外現身站台，並大力讚揚微軟，直言「輝達最早就是為Windows生態而生」。

法國政經動盪牽動歐元區 央行總裁：地緣政治衝擊正「演變為金融衝擊」

法國學生示威持續延燒，又逢債市拋售，使法國深陷政經壓力的雙重夾擊，也加劇歐元區的壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。