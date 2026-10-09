白宮峰會 川普召集AI大咖催動研發

為強化美國的人工智慧（ＡＩ）領導地位，白宮八日將舉行ＡＩ科學峰會，以科學獎章表彰輝達執行長黃仁勳等科技巨頭，並加強培育美國公民科研人才。白宮新任ＡＩ沙皇克雷頓也正啟動「矽谷之旅」，將與ＡＩ巨頭會面。

Axios等媒體報導，美國總統川普上周才剛宴請ＡＩ巨頭，八日又將集結這些科技大咖，舉行「科學：新的黃金時代」峰會，提供更多資源給科學家更多權力，把美國定位為「超級智慧」（ＳＩ）驅動進步的領導者。

白宮表示，主要科學家與「創新者」都將出席。黃仁勳、超微執行長蘇姿丰、SpaceX執行長馬斯克及Alphabet共同創辦人布林將獲頒國家科學獎章。戴爾科技執行長戴爾與微軟執行長納德拉，將獲頒國家技術與創新獎章。

白宮將宣布超微、OpenAI、Anthropic等業者承諾出資十億美元於「創世紀任務」，集結主要科技業者運算資源的國家運算公司也將捐贈超過一億美元算力額度給創世紀任務。

川普政府去年十一月宣布這項任務，設定野心勃勃的時間表，要加速科學發現。

川普政府也將重啟於一九九六年終止的「青年學者計畫」，將超過一億美元產官界資金投入科學、科技、工程、數學教育計畫，透過提供獎學金給科學與工程學科博士學程，訓練更多科研人員。

此外，白宮將宣布設立運算樞紐，由十個東南部州的逾十四家機構共同組成，國家科學基金會和能源部也將投資超過一億美元於ＡＩ驅動的科學工具。

這場峰會是受到白宮科技政策顧問克拉齊奧斯七月發布報告的啟發，當時這份報告強調產業界在驅動研發、以及資助研究機制上，扮演日漸重要的角色。

另一方面，克雷頓正展開「矽谷之旅」，將和黃仁勳、Meta執行長祖克柏、OpenAI執行長奧特曼及Anthropic執行長阿莫戴等人會面。克雷頓將在幾個月內提交報告，評估ＡＩ帶來的風險與機會。