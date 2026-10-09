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美房貸利率 升至三年新高

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

美國房貸利率一連七周攀升，升到近三年來最高。英國房仲業者也表示，潛在購屋者因為央行考慮提高利率而打退堂鼓。

美國抵押貸款銀行協會（MBA）7日公布，在止於10月2日的一周，美國30年期固定房貸利率躍增19個基點至7.49%，是2023年來最高，且比三周前大增0.5個百分點，增幅為2023年初以來最大。

伊朗戰爭爆發迄今，能源成本和整體通膨上揚，推升對房貸利率影響甚鉅的美國10年期公債殖利率，本周升抵2002年來最高。

除了房價仍居高不下之外，抵押房貸利率節節攀升，也導致成屋和新屋銷售動能後繼乏力。

與此同時，英國皇家特許測量師協會（RICS）說，該協會衡量新買家詢價熱度的指數在9月降到負22，是3月以來首次下滑，反映市場預期英國央行年底前可能至少升息一次，以因應通膨壓力日增。

中東衝突爆發前，潛在購屋者預料央行會降息，如今情勢大逆轉，出乎許多潛在買家所料。

美伊開戰以來，英國2年期房貸利率平均已攀升將近1個百分點，近日直逼6%大關。

RIC市場研究與分析師主管帕森斯說：「利率預期回升，已給房市帶來新的逆風。買家變得更猶豫不決，本月銷售活動已失去一些動能。」

房屋仲介人員也表示，兩方議定的房屋銷售件數已下滑，房價下跌變得更普遍，是四個月來首見。

利率 殖利率 央行

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