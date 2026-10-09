聽新聞
0:00 / 0:00

高市早苗：日不需「通貨再膨脹」政策

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

日本首相高市早苗8日宣告，日本經濟已脫離通縮，不再需要「通貨再膨脹」（reflation）政策，不需再用寬鬆貨幣政策和擴張性財政措施，來刺激經濟成長。同日，日本銀行（央行）也上調各地經濟評估，為去年初以來首見，更加強化升息論據。

高市早苗在國會表示，日本經濟目前並未處於通縮狀態，不需要採取刺激通膨的措施。她強調，她的政策與所謂的「再膨脹」政策並不同。她強調將以謹慎和高度透明的方式，與市場溝通，以確保信任，她也對日銀的獨立性抱有最高的敬意。  

路透報導指出，在美國財長貝森特8月呼籲日本擺脫「安倍經濟學」之後，高市當局正加大力道，透過調整政策表述，淡化外界對其重成長、重寬鬆的印象。財務大臣片山皋月主導了此政策溝通上的轉變。她最近受訪時表示，政府在8月下旬左右便決定調整對外表述，以安撫市場，讓市場相信高市並未推行再通膨政策。由高市任命、主張再通膨政策的央行審議委員佐藤綾野7日受訪時也說，她支持升息。

但分析師指出，如果沒有大幅削減支出等實際行動配合，此舉可能適得其反。

隨著主要經濟體受到債市日益嚴格的審視，鑒於日本背負著7兆美元債務，為已開發經濟體中規模最大，如果政府不能明確說明資金來源，日本債市可能再度遭遇拋售。

高市已承諾，新增發債額將控制在約40兆日圓以內，但明年度預算的支出申請規模已達到創紀錄的143兆日圓，而計劃實施的兩年期消費稅減稅措施，每年還將造成約4兆日圓的財政收入損失。

分析師表示，政府巴望著不斷增加的稅收和政府基金可填補財政缺口，但這並非易事。SBI證券首席債券策略師道家映二指出，市場看的是政策的實質，光是口惠並無法讓市場信服，「並不是市場誤解了高市的政策，而是他們關注的東西與政府試圖做的事情，完全不同」。

路透調查顯示，全球原油市場波動，已成日本企業面臨的主要風險之首，約37%的受訪企業將油價波動列為影響獲利前景的首要風險，21%則認為是外匯波動，19%則最擔心利率上升。

高市 通縮 日本經濟

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

IMF總裁：殖利率狂飆、債務占比近100% 各國應節流

Fed多數官員估年底再升息！市場押注10月維持利率不變

油價與各國債台高築夾擊 全球債市拋售潮再起

印度升息1碼 四年來首見！央行應對通膨升溫、匯率走弱

相關新聞

白宮峰會 川普召集AI大咖催動研發

為強化美國的人工智慧（ＡＩ）領導地位，白宮八日將舉行ＡＩ科學峰會，以科學獎章表彰輝達執行長黃仁勳等科技巨頭，並加強培育美國公民科研人才。白宮新任ＡＩ沙皇克雷頓也正啟動「矽谷之旅」，將與ＡＩ巨頭會面。

黃仁勳運用工程思維 「設計」川普

美國總統川普八日將在白宮頒發美國國家科學獎章給特斯拉執行長馬斯克、輝達執行長黃仁勳等科技巨頭。國會山報指出，所有獲獎者都曾以某種形式支持川普或共和黨的競選活動及相關事業。黃仁勳傳記作者近日也在紐約時報發表評論，稱黃仁勳是「全球最有權勢的工程師」，不僅擅長運用工程思維打造商業帝國，更將這套手法運用在川普身上，透過奉承與精心安排的互動，影響白宮ＡＩ政策。

台積釋單格羅方德 拚先進封裝

格羅方德（GlobalFoundries）昨（8）日發布新聞稿，公布與台積電達成一項20億美元（約新台幣639.22億元）、初期為期五年的製造協議，將擴充美國紐約州馬爾他廠產能，成為美國首個矽中介層生產基地，為台積電CoWoS先進封裝供應矽中介層，支援AI與高速運算需求。消息帶動該公司盤前股價上漲約4%。

輝達最強AI PC叫陣蘋果 華碩、微星搶商機

輝達改寫PC新頁，搭載RTX Spark晶片的「最強AI PC」來了，號稱AI性能超越蘋果MacBook Pro M5，引領代理式AI新世代來臨。華碩、微星及微軟等是首批推出搭載RTX Spark晶片AI PC的品牌，即日起開放預購，本月16日起陸續上市。

微軟新品秀 黃仁勳站台

微軟美國時間7日在舊金山舉行Windows與Surface發表會，宣布旗下搭載輝達RTX Spark晶片的Surface Laptop Ultra新機開賣，輝達執行長黃仁勳意外現身站台，並大力讚揚微軟，直言「輝達最早就是為Windows生態而生」。

法國政經動盪牽動歐元區 央行總裁：地緣政治衝擊正「演變為金融衝擊」

法國學生示威持續延燒，又逢債市拋售，使法國深陷政經壓力的雙重夾擊，也加劇歐元區的壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。