高市早苗：日不需「通貨再膨脹」政策

日本首相高市早苗8日宣告，日本經濟已脫離通縮，不再需要「通貨再膨脹」（reflation）政策，不需再用寬鬆貨幣政策和擴張性財政措施，來刺激經濟成長。同日，日本銀行（央行）也上調各地經濟評估，為去年初以來首見，更加強化升息論據。

高市早苗在國會表示，日本經濟目前並未處於通縮狀態，不需要採取刺激通膨的措施。她強調，她的政策與所謂的「再膨脹」政策並不同。她強調將以謹慎和高度透明的方式，與市場溝通，以確保信任，她也對日銀的獨立性抱有最高的敬意。

路透報導指出，在美國財長貝森特8月呼籲日本擺脫「安倍經濟學」之後，高市當局正加大力道，透過調整政策表述，淡化外界對其重成長、重寬鬆的印象。財務大臣片山皋月主導了此政策溝通上的轉變。她最近受訪時表示，政府在8月下旬左右便決定調整對外表述，以安撫市場，讓市場相信高市並未推行再通膨政策。由高市任命、主張再通膨政策的央行審議委員佐藤綾野7日受訪時也說，她支持升息。

但分析師指出，如果沒有大幅削減支出等實際行動配合，此舉可能適得其反。

隨著主要經濟體受到債市日益嚴格的審視，鑒於日本背負著7兆美元債務，為已開發經濟體中規模最大，如果政府不能明確說明資金來源，日本債市可能再度遭遇拋售。

高市已承諾，新增發債額將控制在約40兆日圓以內，但明年度預算的支出申請規模已達到創紀錄的143兆日圓，而計劃實施的兩年期消費稅減稅措施，每年還將造成約4兆日圓的財政收入損失。

分析師表示，政府巴望著不斷增加的稅收和政府基金可填補財政缺口，但這並非易事。SBI證券首席債券策略師道家映二指出，市場看的是政策的實質，光是口惠並無法讓市場信服，「並不是市場誤解了高市的政策，而是他們關注的東西與政府試圖做的事情，完全不同」。

路透調查顯示，全球原油市場波動，已成日本企業面臨的主要風險之首，約37%的受訪企業將油價波動列為影響獲利前景的首要風險，21%則認為是外匯波動，19%則最擔心利率上升。