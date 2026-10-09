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台積釋單格羅方德 拚先進封裝

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

格羅方德（GlobalFoundries）昨（8）日發布新聞稿，公布與台積電（2330）達成一項20億美元（約新台幣639.22億元）、初期為期五年的製造協議，將擴充美國紐約州馬爾他廠產能，成為美國首個矽中介層生產基地，為台積電CoWoS先進封裝供應矽中介層，支援AI與高速運算需求。消息帶動該公司盤前股價上漲約4%。

台積電客戶訂單蜂擁而至，但後端的CoWoS先進封裝產能持續供不應求，先前已找多家業者協助。其中拉升關鍵環節之一在擴充矽中介層產能，合作夥伴除了廣為外界熟知的世界先進，還有客戶找的聯電集團合作夥伴。昨日格羅方德正式宣布獲得台積電20億美元大單，成為矽中介層供應者。

格羅方德說明，計畫擴建美國紐約州馬爾他廠的產能，為美國首個矽中介層生產基地，支援包括嵌入式深溝槽電容器組件在內的先進封裝技術。

預計2028年上半年，GF紐約州馬爾他廠開始逐步提升量產規模。新增的製造產能將為跨多代產品提供先進封裝解決方案帶來更大的規模和靈活性。

CoWoS 台積電 馬爾他

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