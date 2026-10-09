Anthropic大買日本書 惹爭議

人工智慧（AI）公司Anthropic向日本經銷商日販集團採購大量書籍，引發出版商強烈不滿。此舉或許合法，但也掀起討論，當AI使用他人著作進行訓練時，應該如何保護作者權益。

日販集團5日承認，在2024年12月至2025年12月間，大量出售日本書籍出版協會旗下出版社的書籍給Anthropic，但也表示，不知道這些書籍將被用於訓練AI。此事在9月上旬遭揭露，Anthropic一樁侵害著作權訴訟的美國法院文件，提到該公司與日販的買賣協議。

Anthropic表示，採購實體書籍來訓練大型語言模型，在AI業界十分常見，該公司也並未如部分批評人士所說，在訓練後銷毀大量書籍。

據日本著作權法，2018年的修訂條文，允許在未經著作權人許可下，把文本、插圖和其他作品用於AI訓練。雖然該條文也規定，若這類運用方式會不合理地損害著作權人權益，將予以禁止，但並未詳述具體事例。

即便Anthropic的採購合乎法規，出版商仍不滿日販處理此事的方式。一家出版公司的高層表示，「日販有能力保護日本的出版文化，卻做出破壞文化的行為」。學術界也擔憂，這將導致一些有價值的書籍消失在市場上。在上述的美國集體訴訟中，Anthropic被發現下載了約700萬冊盜版書籍，來訓練AI，並已同意