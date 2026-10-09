Uniqlo母公司營收進逼H&M…上年度銷售額成長16% 達250億美元

日本優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷（Fast Retailing）因產品全球熱銷，上年度銷售額成長16.6%至3.96兆日圓（250億美元），已經走在將會首次超越瑞典對手H&M的路上。H&M是目前全球第二大服飾零售商，第一名是西班牙Zara的母公司印地紡（Inditex）。

迅銷8日公布的財報顯示，截至8月31日的上個年度，營收成長近17%，至250億美元。而分析師估計，H&M於今年11月結束的最新年度銷售額，將會是2,227億瑞典克朗（223億美元）。

迅銷創辦人兼執行長柳井正說：「我們追求成為第一名的過程，現在進入新的階段。」他認為，如今年銷售額衝到10兆日圓的目標，已經在視野之內。

迅銷的目標是超越印地紡，成為全球最大的平價快時尚業者，現在即將趕過H&M、搶下第二，對Uniqlo意義重大。而真要擠下印地紡成為全球快時尚零售龍頭，迅銷的銷售額必須再成長逾一倍。旗艦品牌Uniqlo專注於設計良好的基本款服飾，隨著消費者日益轉向極簡風格，此策略幫助公司表現優於其他快時尚競爭品牌。

過去15年來，迅銷的年度銷售額平均以兩位數成長。上個會計年度，該集團積極開拓新門市，加上一系列暢銷產品加持，成長率創下2023年來最大增幅，助公司淨利連續第五年創新高，達到5,420億日圓（34億美元），優於公司原估的5,000億日圓，並較前一年成長25%。配息將因而提高三分之一，至每股859日圓。

迅銷預期，強勁表現將持續，本會計年度營收估將成長12%，達到4.45兆日圓，符合市場預期。淨利估為5,600億日圓。

上個會計年度，Uniqlo在日本以外地區營收成長逾25%，北美與歐洲的合計銷售額首次超越大中華區，顯示Uniqlo正由一個原以亞洲為主要基地的品牌逐步轉型。