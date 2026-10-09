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FCC擬擴大衛星直連手機頻譜

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

美國聯邦通訊委員會（FCC）準備擴大衛星直連手機服務可用的頻譜，將表決拍賣25MHz頻譜的提案，並就另開放482MHz徵詢公眾意見。繼SpaceX的1.5萬枚星鏈（Starlink）衛星直連系統獲准後，新提案也可能讓SpaceX和亞馬遜更有實力挑戰地面電信業者。

FCC 7日表示，將就拍賣25MHz「黃金頻譜」（prime spectrum），支援衛星直接連接智慧手機的服務，進行表決。另外，預定10月29日表決，是否就新增482MHz頻譜供太空補充涵蓋服務使用，以及更新衛星直連裝置服務的相關規定，徵詢公眾意見。

FCC主席卡爾表示，衛星直連裝置提案旨在持續運用新技術，消除手機通訊死角，讓新一代衛星系統直接為智慧手機提供服務。

馬斯克旗下SpaceX本周已獲准可部署並營運1.5萬枚星鏈衛星，提供衛星直連裝置服務，也獲豁免須和至少一家地面無線通訊業者簽訂租用協議的規定。

FCC指出，這套衛星系統將使用SpaceX今年向EchoStar買下的頻譜，相關交易已獲核准。

衛星 手機 Starlink

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