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法興分析師愛德華茲：AI榮景「這一點」與1997亞洲金融風暴很像

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
三十年前料中1997年亞洲金融風暴的全球策略師愛德華茲認為，當前的人工智慧（AI）榮景就是泡沫，與1997年亞洲金融危機有共同點。路透
三十年前料中1997年亞洲金融風暴的全球策略師愛德華茲認為，當前的人工智慧（AI）榮景就是泡沫，與1997年亞洲金融危機有共同點。路透

三十年前料中1997年亞洲金融風暴的全球策略師愛德華茲表示，他發現當前的人工智慧（AI）榮景，與當年的亞洲金融危機竟有相似之處。

MarketWatch報導，這位自稱「超級空頭」的法國興業銀行駐倫敦分析師表示，看了阿伯羅全球管理公司首席經濟學家史洛克發布的研究報告，讓他有此聯想。

史洛克指出，總要素生產力（total factor productivity，TFP）這個經濟指標的讀數令人失望。該指標衡量在一定的勞動力與資本下，能產生多大的經濟產值。他解釋，這個指標是「在考量多出的工時和額外安裝的機器後，成長還剩多少」。企業若未增添這些外力輸入就能提高生產，TFP數值理應升高。

分析這些數據後，史洛克斷定，AI榮景雖已明顯反映在投資數據和股票估值上，但至今尚未明顯見於生產力數據，意味「AI驅動的生產力成長仍止於對未來的預測，而不是已觀察到的事實」。

這讓愛德華茲回想起1990年代中期亞洲金融風暴的情景。當時，他讀到諾貝爾經濟學獎得主克魯曼的文章，文中指出TFP成長欠佳是當時盛讚亞洲經濟「奇蹟」樂觀論述的破綻。據此，愛德華茲推論「太多人對那些似是而非的樂觀論述信以為真」，以至於當時借給亞洲經濟體「便宜、充沛的資本，其實是錯誤的資本配置」。

愛德華茲認為，像1990年代末的達康泡沫一樣，亞洲金融風暴的傳染效應「完全可以預見」。因此，他認為當前的AI榮景也是一種泡沫，並質疑所謂「AI榮景並非泡沫」的共識。

當然，他承認，現在談AI提升生產力的效益反映在TFP數據上，或許言之過早。但他仍引用安聯（Allianz）經濟學家巴倫多的研究指出，即使投資總額迅速擴增，企業淨投資額只不過「橫向移動」罷了。

愛德華茲認為，倘若美國企業投資占國內生產毛額（GDP）比率大增，只是指「名目」成長率，而不是「實質」成長率，那麼他對AI榮景的質疑就有充分論據支持。

法興 金融風暴 分析師

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