BioJapan台灣館搶商機 李逸洋盼深化台日再生醫療合作

台灣生醫產業積極拓展日本市場。2026年日本生技大展（BioJapan）7日至9日在橫濱登場，經濟部產業發展署率領13家廠商及4個機構協會設立「台灣生醫產業館」，展示新藥研發、再生醫療及生技製造等成果。

駐日代表李逸洋今天首度出席BioJapan台灣館活動，晚間並參加樂迦再生科技舉辦的第2屆「台灣之夜」，盼深化台日在再生醫療及醫療供應鏈領域的合作。

今年BioJapan迎來40週年，台灣自2012年起持續組團參展，今年由財團法人生物技術開發中心（DCB）董事長涂醒哲、經濟部生技醫藥產業發展推動小組主任黃千岳率領台灣廠商參展，聚焦藥物開發、再生醫療及委託開發暨製造服務（CDMO）等領域，預計透過展會促成超過500場商務媒合，協助台灣企業接觸國際藥廠及創投機構。

李逸洋受邀出席台灣生醫產業館活動，並於晚間參加樂迦再生科技在橫濱舉辦的「台灣之夜」。

他致詞表示，日本是台灣在尖端醫療領域的重要合作夥伴，雙方政府都高度重視生物醫療及再生醫療產業發展，期待進一步深化研發、產業應用及國際市場合作。

李逸洋指出，經歷COVID-19疫情後，台日更加深刻體認到醫療供應鏈的脆弱性可能構成經濟安全保障風險，強化供應鏈韌性具有重要意義。他表示，台日在再生醫療研究開發、產業應用及市場開拓方面具有合作潛力，期待雙方加速研究成果實用化與國際布局。

晚間「台灣之夜」邀集台日政界、生技醫療企業及產業公會代表交流，出席者包括日本維新會眾議員市村浩一郎、參議員石平，以及台灣日立亞太有限公司董事長蠣崎忠康等人。

樂迦再生科技董事長邱俊榮致詞表示，日本在再生醫療領域的研究深度及臨床經驗相當成熟，台灣則在精密製造、自動化及法規接軌方面具有優勢，「這兩件事加在一起，才是真正的亞洲再生醫療競爭力」。

他說，去年首度在日本舉辦「台灣之夜」時，曾思考為何要在日本舉辦以台灣為名的活動，如今經過一年，答案已逐漸浮現。

邱俊榮指出，短短一年內，新北市、台北市及新竹縣陸續成立再生醫療商業同業公會，今年3地公會與不同領域的台灣企業能夠共同來到日本交流，本身就具有重要意義，也顯示台灣再生醫療產業正逐漸形成跨企業、跨區域的合作力量。

以樂迦為例，邱俊榮表示，公司過去一年陸續完成與Miltenyi、Cambium Bio及Charles River的合作簽署，並於今年4月30日正式啟用竹北智慧工廠，這座工廠是亞洲第一座以人工智慧（AI）為核心的細胞治療IDMO（智慧開發與製造服務）工廠。此次帶著相關成果來到日本，「不是來展示，而是來邀請日本朋友一起參與下一階段。」

邱俊榮認為，2026年是台灣再生醫療產業的重要轉折點，隨著「再生醫療雙法」正式上路，顯示政府積極推動產業發展的決心。

他指出，衛生福利部長石崇良已公開宣示推動相關法規改革，除了透過再生醫療雙法建立完成第二期臨床試驗後申請附款許可的加速機制，也推動平行審查，力拚創新療法取得藥證後100天內銜接健保給付，打造具有國際競爭力的再生醫療發展環境。

邱俊榮表示，這對日本企業而言，是台灣不只有技術與製造能力，也有政府政策支持的重要訊息，讓台灣更有信心邀請日本夥伴共同合作。