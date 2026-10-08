美股早盤／四大指數盡墨！油價登105美元、股債齊跌 費半摔近2%

油價飆漲，再次引爆股債市賣壓；科技股方面，儘管三星電子季度獲利，改寫科技公司的歷史新高，但相關類股走勢依舊疲弱，美股8日早盤四大指數盡墨。

道瓊工業指數早盤下跌0.2%，標普500指數跌0.3%，那斯達克指數跌0.4%，費城半導體指數跌1.6%。

台積電ADR挫低0.4%，輝達挫1%。晶片股英特爾、邁威爾均走低2%。另外光通訊股Lumentum、Coherent也跌2%。

美國總統川普表示，他不想和伊朗達成終結戰爭的協議；同時據報美國準備對中東展開「大規模轟炸」，布蘭特油價大漲近5%，升破每桶105美元。美國10年期公債殖利率攀至5.32%，為2002年來新高，公債殖利率與價格呈反向走勢。

三星估計上季獲利將大增近八倍，台積電營收也跳升51%，但投資人憂慮AI投資熱能否持續；加上輝達支持的資料中心業者Firmus Grid，傳出股票首次公開發行（IPO）未能吸引到足夠資金，顯示AI融資需求出現新的裂縫，也讓市場再添悲觀情緒。

油價居高不下，外界預料聯準會（Fed）將在12月再次升息。Fed理事沃勒指出，可能需要進一步升息，但時間點略有彈性。Fed將於本月15、16日召開會議。

個股方面，博通走跌1%，據報該公司與OpenAI共同研發客製化AI晶片，準備為此募資逾500億美元。