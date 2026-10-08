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歐盟執委訪中國 強調貿易逆差不可持續

中央社／ 北京8日綜合外電報導
歐洲聯盟（EU）貿易執委塞夫柯維奇。歐新社
歐洲聯盟（EU）貿易執委塞夫柯維奇。歐新社

歐洲聯盟（EU）貿易執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）今天於北京展開為期2天的會談，目標為避免貿易戰爆發。塞夫柯維奇表示，歐盟對中國的貿易逆差「不可持續」。

塞夫柯維奇在社群平台X上指出，他來到中國的第一天，目標很明確，就是開始重新平衡歐盟無法持續承受的貿易赤字。

他說，首先直接聽取駐中國歐盟企業的意見。與會者普遍認為，需要降低歐企進入中國市場的門檻，同時提升歐盟的經濟安全。

法新社報導，歐洲資料顯示，去年中國每天對歐盟出口的商品和服務價值，比歐盟對中國的出口平均多出約10億歐元。

許多歐洲人將此歸咎於北京的不公平貿易行為，包括國家補貼和低價傾銷，這些做法削弱了歐洲競業在汽車、化學等產業的競爭力，但歐洲難以承受激怒中國的後果。

自6月以來，歐中官員持續協商。今年稍早，塞夫柯維奇曾表示，他期盼能「在10月前取得具體成果」。

塞夫柯維奇提出三項優先事務：處理戰略性重要產業進口量激增的問題、提升歐洲對中出口、降低重要原料的取得難度。

布魯塞爾智庫「布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所」（Bruegel）的貝塞羅（Ignacio Garcia Bercero）告訴法新社：「如果能提出一個產業來與中國試著達成出口限制協議，會是很好的發展。」

歐盟 訪中

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