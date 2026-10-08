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俄羅斯Yandex資料中心首遭無人機攻擊 營運暫停搶修中

中央社／ 莫斯科8日綜合外電報導
Yandex資料中心遭無人機攻擊。路透社
Yandex資料中心遭無人機攻擊。路透社

俄羅斯頂尖人工智慧（AI）與科技公司Yandex今天表示，公司旗下位於國內利珊（Ryazan）地區的大型資料中心遭無人機襲擊。

路透社報導，Yandex另指出，此次攻擊引發一起火災，資料中心營運因此被迫全面暫停，並表示目前公司正在善後，修復受影響的服務。

YandexGPT為俄羅斯頂尖的生成式AI模型，由Yandex負責營運，該公司表示核心消費者服務並未受到影響。

近幾週俄羅斯發動一波對烏克蘭資料中心的攻擊，隨後便發生此次Yandex資料中心遇襲事件。在此之前，尚未發生過確定為俄羅斯資料中心遭烏克蘭無人機攻擊的大型事件。

Yandex雲端服務的網頁上顯示，資料中心有一「區域」出現電力供給問題，建議使用者使用其他區域。

俄羅斯 無人機

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