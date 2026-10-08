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跟進沙國老大哥 這國也調降11月賣給亞洲的油價

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
伊拉克跟進沙烏地阿拉伯，也調降11月交付給亞洲買家的原油價格，Basrah中質原油調降至比基準價格折價2.80美元／桶。 路透
伊拉克跟進沙烏地阿拉伯，也調降11月交付給亞洲買家的原油價格，Basrah中質原油調降至比基準價格折價2.80美元／桶。 路透

伊拉克國家原油行銷公司（SOMO）8日公布的官定售價（OSP）顯示，伊拉克調降11月交付給亞洲買家的原油價格，Basrah中質原油調降至比基準價格折價2.80美元／桶，Basrah重質原油更比基準報價低5.8美元／桶。

彭博資訊報導，Basrah中質原油10月價格與基準的阿曼／杜拜報價持平，Basrah重質原油10月折價為3.30美元／桶。 

本周稍早，中東最大產油國沙烏地阿拉伯，也意外調降11月銷往亞洲的旗艦原油售價，且對基準價格的折價幅度創六年來最大，分析師認為，沙國的目的應是要保住市占率。

美伊戰爭雖仍未結束，但行經荷莫茲海峽的石油運輸量持續增加，中東原油出口量甚至出現超越戰前水準的跡象。 據沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）的文件，該公司11月出售給亞洲買家的阿拉伯輕質原油，價格比基準的阿曼／杜拜原油均價每桶少5美元，折價幅度遠大於10月的2美元，創2020年6月以來最大。 

但據路透調查，市場原本預期沙國會將每桶售價提高3美元，與中東基準油價近期上漲的趨勢一致。

油價 老大 原油價格

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