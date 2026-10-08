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國際油價漲逾4% 中東戰雲急湧+墨灣油氣產能減少

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
白宮據傳要求國防部規劃在11月期中選舉前攻擊伊朗攻擊的選項。圖為在阿曼海塞卜（Khasab）沿岸、荷莫茲海峽附近下錨的船舶空拍圖。法新社
白宮據傳要求國防部規劃在11月期中選舉前攻擊伊朗攻擊的選項。圖為在阿曼海塞卜（Khasab）沿岸、荷莫茲海峽附近下錨的船舶空拍圖。法新社

國際油價8日盤中大幅上漲逾4%，主因白宮要求國防部規劃在11月期中選舉前攻擊伊朗攻擊的選項、石油運費飆漲，以及伊朗在荷莫茲海峽擴大攻擊貨輪。

倫敦布蘭特原油期貨8日盤中大漲4.3%至每桶104.5美元，西德州中級原油期貨也攀揚4.3%，報每桶92.03美元。

市場原先預期，美國總統川普不會在11月3日的期中選舉之前攻擊伊朗，最新發展卻與此相悖。消息人士指出，白宮對於是否發動攻擊，目前仍陷入爭議之中；預料選後美國將發動較大規模的攻擊，之後則採取有限的行動。

另一方面，最近石油運費正急速上漲；7日超大型油輪（VLCCs，滿載量為200萬桶）從中東到中國大陸的油運成本達到每日140萬美元，創新高，其他航線的運費也全面上漲。這對原油市場造成連鎖效應，歐洲布蘭特現貨油價直逼每桶130美元，因為大部分歐洲買家都就近採購布蘭特原油。

目前租用極大型油輪從美國運油到亞洲，成本約達每航次7,700萬美元，而去年平均成本僅920萬美元；本周至少有一艘大油輪對美國到日本的租船費用報價達到8,200萬美元，平均每桶運費超過40美元，比3周前上漲50%以上。

此外，墨西哥灣石油生產業者關閉約四分之一的產能，使每日產量減少逾51萬桶，以因應颶風「伊賽亞斯」（Isaias）在墨西哥成型，氣象專家預測颶風將於本周五或周六侵襲路易斯安那州與德州的石油產區。

盛寶銀行商品策略主管韓森表示，「再加上最近伊朗對通過荷莫茲海峽的船隻進行攻擊，凸顯出全球油市距離正常化還遠得很；運油成本超高，既削減油品出口量，也使市場持續緊俏」。

國際油價 油價 中東

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