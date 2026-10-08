日本保德信保險詐騙案損失約52億日圓 157名業務遭懲處

日本保德信生命保險先前爆出業務員詐取大筆金錢問題，公司今天宣布，客戶受害金額約達52億日圓（約新台幣10.5億元），社長等3名高層也將自主繳回3個月、30%的薪酬。

日本共同社、日本電視台（Nippon TV）報導，保德信（Prudential Life Insurance）社長得丸博充等3名高層，將自主繳回3個月、每月30%的薪酬，公司也將全面檢討相關制度。

保德信透過外部律師組成的第三方委員會公布調查報告。報告指出，問題發生的原因，是「過度依賴個人人脈及人際信任關係的業務模式，偏離原本的軌道後失控」；過度獎勵業務員招攬新契約的薪酬制度，以及公司的管理監督體制，同樣是癥結所在。共同社報導，報告也點出公司風氣相對輕視以客戶為重的觀點。

得丸博充今天在東京舉行的記者會上，承認這是「公司結構性問題」並致歉。他表示：「我們認為，這次問題並非特定組織或員工的問題，而是經營方式本身導致問題發生並長期持續，是整個公司的經營課題。」

保德信目前為重新檢討業務體制，已自主暫停新契約的銷售活動，能否重整體制、重啟銷售，成為外界關注焦點。

保德信宣布，對涉案的業務員及前業務員共157人，祭出懲戒解僱、停止業務等處分。

公司也提出防止再發措施，包括2027年起導入業務員最低保障薪資，並檢討與業績高度連動的薪酬制度。

得丸博充說，他要負起責任，確實執行並貫徹這些措施，同時否認會辭去社長職務。