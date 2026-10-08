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油價飆漲重燃通膨升溫疑慮 亞股多收黑

中央社／ 香港8日綜合外電報導
亞股今天多收黑。圖為韓國外匯交易室資料照片。美聯社
亞股今天多收黑。圖為韓國外匯交易室資料照片。美聯社

外媒披露美國總統川普（Donald Trump）考慮在11月期中選舉登場前對伊朗展開更多攻擊後，國際油價應聲大漲，再次引發通膨升溫的市場疑慮，亞股今天多收黑。

法新社報導，中東原油出口持續恢復至接近美伊戰爭前水準，和七大工業國集團（G7）同意動用戰略儲油等因素，使國際油價本週稍早一度回落。

不過，隨著數據顯示德黑蘭擴大攻擊航經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的油輪、葉門叛軍「青年運動」（Houthis）駁斥其失去重要領土的外界傳聞，以及能源業高層示警全球儲油降至令人憂心的低水位，使市場焦慮情緒再度升溫。

美國新聞網站Axios引述美國官員說法報導，五角大廈近來指示美軍中央司令部（CENTCOM）完成在伊朗重啟大規模作戰行動的準備工作，可能在美國期中選舉前行動。

「大西洋月刊」（The Atlantic）披露，川普考慮在期中選舉前空襲伊朗，可能導致他所屬的共和黨失去對參眾兩院的掌控權。

國際油價應聲大漲，布倫特原油今天盤中勁揚逾3%。美國墨西哥灣（Gulf of Mexico）因應熱帶風暴伊塞亞斯（Isaias）來襲而關閉部份產能，這也推升油價上揚。

油價勁揚重燃通膨升溫疑慮，也推升美債殖利率上升至多年高點。美股昨天收盤盡墨。

亞股今天隨美股頹勢多收低。東京、香港、上海、台北、首爾、雪梨以及馬尼拉股市收低，威靈頓股市收盤大致持平。

油價 通膨 亞股

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