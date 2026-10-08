馬斯克稱星鏈遭阻入境 印度通訊部：法規合理

科技億萬富翁馬斯克宣稱某些「權貴」為了保護自身壟斷勢力，阻擋星鏈（Starlink）進入印度市場，印度當局今天駁斥此說法，官員表示政府規範合理。

法新社報導，星鏈可藉由低軌衛星提供偏遠地區高速網路，其潛在啟動計畫在印度引發多項熱烈爭辯，包含掠奪性訂價及頻譜分配等問題。

2025年3月，印度億萬富翁安巴尼（MukeshAmbani）旗下的電信公司Jio Platforms表示已與馬斯克旗下的 SpaceX簽約，將提供用戶星鏈的衛星網路。

但此計畫尚未啟動，馬斯克昨天Ｘ平台發文表示，星鏈計畫「遭封鎖」。

馬斯克貼文中寫道：「很不幸，某些印度權貴為了維護自身對印度人民獨大的箝制勢力，封鎖了我們的計畫…各位也猜得到是誰…這是危害印度人民的罪刑！」

印度通訊部（Ministry of Communications）今天表示，政府「針對所有電信服務皆持公平且無歧視的授權框架。」

通訊部發言並無提及馬斯克，僅提到有一篇貼文「在社群媒體上流傳，談論到印度針對衛星通訊服務的法規框架是否公平。」

發言內容另補充，「為秉持在印度提供衛星通訊服務的承諾」，已核發電信執照給衛星服務業者，但未指名特定公司，並說明「針對此三項執照的安全評估流程正在進行中…完成後，取得執照的事業體便可進入流程下一環節。」