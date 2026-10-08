快訊

挺蔣萬安遷松機規畫AI園區 李四川：輝達進駐產業鏈北市已無地

AI算力爆發 若缺電怎解？李四川贊成核電廠延役或重啟核四

好市多熟食區最頂是哪一個？ 老饕點名這三種：真的好吃

馬斯克稱星鏈遭阻入境 印度通訊部：法規合理

中央社／ 新德里8日綜合外電報導
億萬富翁馬斯克。路透社
億萬富翁馬斯克。路透社

科技億萬富翁馬斯克宣稱某些「權貴」為了保護自身壟斷勢力，阻擋星鏈（Starlink）進入印度市場，印度當局今天駁斥此說法，官員表示政府規範合理。

法新社報導，星鏈可藉由低軌衛星提供偏遠地區高速網路，其潛在啟動計畫在印度引發多項熱烈爭辯，包含掠奪性訂價及頻譜分配等問題。

2025年3月，印度億萬富翁安巴尼（MukeshAmbani）旗下的電信公司Jio Platforms表示已與馬斯克旗下的 SpaceX簽約，將提供用戶星鏈的衛星網路。

但此計畫尚未啟動，馬斯克昨天Ｘ平台發文表示，星鏈計畫「遭封鎖」。

馬斯克貼文中寫道：「很不幸，某些印度權貴為了維護自身對印度人民獨大的箝制勢力，封鎖了我們的計畫…各位也猜得到是誰…這是危害印度人民的罪刑！」

印度通訊部（Ministry of Communications）今天表示，政府「針對所有電信服務皆持公平且無歧視的授權框架。」

通訊部發言並無提及馬斯克，僅提到有一篇貼文「在社群媒體上流傳，談論到印度針對衛星通訊服務的法規框架是否公平。」

發言內容另補充，「為秉持在印度提供衛星通訊服務的承諾」，已核發電信執照給衛星服務業者，但未指名特定公司，並說明「針對此三項執照的安全評估流程正在進行中…完成後，取得執照的事業體便可進入流程下一環節。」

馬斯克 星鏈 印度

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

FCC擬擴大衛星直連手機頻譜 星鏈、亞馬遜添和電信業競爭機會

SpaceX籌資衝AI金額上看1.2兆元 台鏈利多

科學人／太空軍事化的警鐘已然敲響…地球軌道中的達摩克利斯之劍

Terafab由台積電主導營運？馬斯克：最多就是分租！

相關新聞

多虧「這國」救場 美國債市或可暫喘口氣

法國債市的動盪，可能協助抑制美國的借貸成本。

全球公債殖利率齊揚為何這國反降？ 分析師：暴露不同的經濟問題

最近賣壓席捲全球債市，推升世界各地的借貸成本，從華府、巴黎到東京都未能倖免。北京公債殖利率卻不升反降，但分析師指出這未必是好事。

中東衝突持續未決 馬士基宣布調漲緊急燃油附加費

丹麥航運巨頭馬士基（Maersk）8日表示，由於中東戰火持續擴大，該公司將對所有的出口託收和進口交貨，調漲緊急燃油附加費（EFS）。

馬斯克稱星鏈遭阻入境 印度通訊部：法規合理

科技億萬富翁馬斯克宣稱某些「權貴」為了保護自身壟斷勢力，阻擋星鏈（Starlink）進入印度市場，印度當局今天駁斥此說法...

要多棒才算棒？三星和台積電財報都亮麗 投資人反應卻好冷

台灣台積電和南韓三星電子，都在今（8）日公布最新財報。上季，三星營業利益較去年同期增加近8倍，台積電銷售年增51%，都交出很漂亮的成績單，可是投資人反應冷淡，台積電股價收跌1.35%，三星也走低2.42%。

中歐貿易會談登場 英媒：陸拒絕限制油電車數量輸歐

中歐貿易投資磋商機制第2次會議8日在北京舉行。英媒報導，大陸已拒絕有關自願限制混能（油電）汽車出口至歐盟市場的要求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。