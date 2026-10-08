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要多棒才算棒？三星和台積電財報都亮麗 投資人反應卻好冷

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
三星電子8日公布財報，上季營業利益創新高。 法新社
三星電子8日公布財報，上季營業利益創新高。 法新社

台灣台積電和南韓三星電子，都在今（8）日公布最新財報。上季，三星營業利益較去年同期增加近8倍，台積電銷售年增51%，都交出很漂亮的成績單，可是投資人反應冷淡，台積電股價收跌1.35%，三星也走低2.42%。

而在東京股市，台積電和三星的供應商，像是東京威力科創（Tokyo Electron）、愛德萬測試（Advantest）、揖斐電（Ibiden）等公司的股價，也都下跌。

彭博新聞分析，這可能代表投資人擔心，以拉高債務水準支撐起來的AI投資熱潮，活力還能維持多久。畢竟現在全球的借貸成本都正在提高。

三星是全球最大記憶體製造商，在營收增加一倍多的情況下，初步算出的上季營業利益高達107.4兆韓元（801億美元），可是如此高的獲利數字，還是略遜於分析師預期的平均值。

eToro分析師吉爾博特說：「三星的獲利創新高，卻仍然不能滿足投資人的期待，你就能看出現在AI交易的要求變得多高。」

調研公司Counterpoint Research研究副總裁夏赫指出，以三星明年在高頻寬記憶體（HBM）方面仍有不少潛力來看，「三星現在估值還是相當被低估」。

三星 台積電 財報

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