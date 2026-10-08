快訊

挺蔣萬安遷松機規畫AI園區 李四川：輝達進駐產業鏈北市已無地

AI算力爆發 若缺電怎解？李四川贊成核電廠延役或重啟核四

好市多熟食區最頂是哪一個？ 老饕點名這三種：真的好吃

聽新聞
0:00 / 0:00

多虧「這國」救場 美國債市或可暫喘口氣

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
在法國債市動盪下，美債取得暫時喘息的機會。 法新社
在法國債市動盪下，美債取得暫時喘息的機會。 法新社

法國債市的動盪，可能協助抑制美國的借貸成本。

瑞穗銀行亞洲宏觀研究主管瓦拉坦說，投資人對法國的財政與政治疑慮漸增，因此拋售法國公債，並轉進相對安全的美債與德債。

他在7日的報告寫道：「起初的市場反應，看來似乎是在尋找掩護（從而嘉惠了德債與美債），而非全面性的風險蔓延。」

這並不代表美國公債殖利率正在下滑。瓦拉坦指出，美債隔夜殖利率小幅走高，但避險資產需求仍協助抑制漲幅。

8日稍早，指標性的美國10年期公債殖利率報5.3%，法國10年期公債殖利率則為4.9%，兩者都接近2002年以來最高水準。

在通膨、油價上漲與債務負擔加重的助推下，全球公債市場掀起拋售潮，隨投資人愈來愈擔憂法國的公共財政，該國已成為這波債市動盪的最新焦點。

人工智慧（AI）熱潮也加劇債市壓力，因投資人押注生產力提升將帶動經濟成長，使利率在更長時間內維持高檔。

企業為興建資料中心與其他AI基礎設施而大量舉債，也與政府公債爭奪投資人資金，進一步推升殖利率。

瓦拉坦指出，儘管面臨上述廣泛壓力，法國公債市場的動盪，迄今尚未引發可能迫使歐洲央行（ECB）出手干預的大規模風險蔓延。

相較下，如果市場情勢惡化，ECB可能放慢縮減債券持有部位的速度，以穩定市場。

瓦拉坦也預期，隨投資人要求更高的風險補償，以彌補持有長期債券的風險，各國政府的借貸成本將持續居高不下。

至於美國公債，這波喘息機會可能只是暫時的，因美國本身的債務負擔與地緣政治風險，也使美債市場可能面臨類似的清算壓力。瓦拉坦寫道：「債市義勇軍只會自行挑選出擊目標與時機。」

美國 公債

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

油價與各國債台高築夾擊 全球債市拋售潮再起

全球公債殖利率齊揚為何這國反降？ 分析師：暴露不同的經濟問題

IMF總裁：殖利率狂飆、債務占比近100% 各國應節流

經濟日報社論／正視全球殖利率升高的風險

相關新聞

多虧「這國」救場 美國債市或可暫喘口氣

法國債市的動盪，可能協助抑制美國的借貸成本。

全球公債殖利率齊揚為何這國反降？ 分析師：暴露不同的經濟問題

最近賣壓席捲全球債市，推升世界各地的借貸成本，從華府、巴黎到東京都未能倖免。北京公債殖利率卻不升反降，但分析師指出這未必是好事。

中東衝突持續未決 馬士基宣布調漲緊急燃油附加費

丹麥航運巨頭馬士基（Maersk）8日表示，由於中東戰火持續擴大，該公司將對所有的出口託收和進口交貨，調漲緊急燃油附加費（EFS）。

馬斯克稱星鏈遭阻入境 印度通訊部：法規合理

科技億萬富翁馬斯克宣稱某些「權貴」為了保護自身壟斷勢力，阻擋星鏈（Starlink）進入印度市場，印度當局今天駁斥此說法...

要多棒才算棒？三星和台積電財報都亮麗 投資人反應卻好冷

台灣台積電和南韓三星電子，都在今（8）日公布最新財報。上季，三星營業利益較去年同期增加近8倍，台積電銷售年增51%，都交出很漂亮的成績單，可是投資人反應冷淡，台積電股價收跌1.35%，三星也走低2.42%。

中歐貿易會談登場 英媒：陸拒絕限制油電車數量輸歐

中歐貿易投資磋商機制第2次會議8日在北京舉行。英媒報導，大陸已拒絕有關自願限制混能（油電）汽車出口至歐盟市場的要求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。