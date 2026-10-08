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中東衝突持續未決 馬士基宣布調漲緊急燃油附加費

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
丹麥航運巨頭馬士基8日表示，由於中東衝突持續擴大，該公司將調漲緊急燃油附加費（EFS）。 法新社
丹麥航運巨頭馬士基8日表示，由於中東衝突持續擴大，該公司將調漲緊急燃油附加費（EFS）。 法新社

丹麥航運巨頭馬士基（Maersk）8日表示，由於中東戰火持續擴大，該公司將對所有的出口託收和進口交貨，調漲緊急燃油附加費（EFS）。

馬士基在聲明中表示，該公司將在10月12日前把其EFS調漲至20%，並會持續定期評估費率。

由於船隻近來在波斯灣和荷莫茲海峽遭攻擊的頻率增加，市場對中東地區原油供應的擔憂再起，再加上美國因為颶風威脅而減產，國際原油價格應聲上漲。

在此同時，馬士基7日在其北美市場10月最新動態報告中表示，從亞洲輸往北美的航運需求仍然「居高不下」，且船班延誤對整個行業的船期造成影響，而颶風是造成這些延誤加劇的原因之一，且10月份的運量將會因此一直維持緊俏。

馬士基 中東

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