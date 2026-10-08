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菲律賓9月底外匯存底不足千億美元 創3年新低

中央社／ 馬尼拉8日專電

菲律賓9月底外匯存底降至1000億美元以下，為3年新低，主要是受到中央銀行淨外匯操作、估值下調及政府外幣提款償債等因素影響。

菲律賓中央銀行（BSP）昨天公布，9月底外匯存底為999億9660萬美元，仍有足以因應進口需求、償付外債，並作為抵禦外部經濟衝擊的緩衝。

央行指出，外匯存底減少的主要原因包括：央行淨外匯操作、央行持有黃金及外幣計價儲備資產價格變動造成的估值下行調整、政府提領外幣存款以償付外債等。

菲律賓外匯存底涵蓋央行持有的外國資產，包括證券、貨幣及存款，國際貨幣基金（IMF）準備部位、黃金、特別提款權及其他儲備資產。

2026年9月外匯存底是2023年9月以來新低，當時數值曾降至981.16億美元。

菲律賓新聞媒體GMA引述菲律賓中華銀行（RCBC）分析師瑞卡弗特（Michael Ricafort）報導，9月外匯存底下降，發生在菲律賓披索兌美元匯率持續下貶、金融監管當局釋出平抑國內匯市波動訊號之際。

9月15日，菲律賓披索兌美元匯率一度觸及62.925披索的盤中歷史低點。

瑞卡弗特此前也曾說，菲律賓未來幾個月外匯存底將受到國際金價、海外菲勞匯款、商業流程外包（BPO）收入、旅遊業收入及外國投資等結構性美元流入影響。

他補充，這些流入也可能被貿易逆差、外債及其他外幣債務支付、海外投資以及央行干預或平抑披索匯率波動等因素抵銷。

央行稍早前曾表示，可以管理匯率劇烈變動，但難以將匯率固定，因菲律賓出口不足，存在貿易逆差，若持續消耗外匯存底以支撐披索，最終將面臨外匯存底不足的問題。

外匯 菲律賓 央行

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