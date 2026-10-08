美國與14個經濟體反對產能過剩 中國與巴西等國未簽署聲明

美國華府今天表示，近期參與20國集團（G20）貿易談判的13個國家已與美國共同發表聲明，反對工業產能過剩，但該陣營並不包含巴西與中國等成員國。

法新社報導，這份聯合聲明也獲得歐洲聯盟支持，表達各方共同致力於處理產能與生產過剩問題。這項批評通常是針對中國而來。

聲明指出，各國將首先聚焦汽車與電動車，以及電池、晶片和太陽能板等產業領域。

簽署國包括阿根廷、澳洲、加拿大、法國、德國、印度及日本，還包括今年獲邀參與談判的波蘭。

但G20成員國中的巴西、中國、印尼、俄羅斯與沙烏地阿拉伯並未參與簽署。

美國貿易代表署（USTR）表示，目前已在經濟合作暨發展組織（OECD）貿易委員會會議期間，召集支持這項倡議的各國官員，開始著手處理這項議題。

在此行動發起的一週前，20國集團（G20）主要經濟體貿易部長齊聚威斯康辛州密爾瓦基，舉行為期兩天的會議。

但當時與會官員未能就打擊產能過剩與強迫勞動等議題達成共識，其中產能過剩被認為會導致不公平地壓低成本。