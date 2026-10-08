快訊

監視賴總統長子…張婉瑩曾就讀北京國際關係學院 校友被爆色誘美議員上床

土城殺妻、小姨子凶嫌逃死 檢認法官「3人才是多人」過度解釋提上訴

世新大學校務爭議頻傳 學生欲發起「舍我學運」再提4大訴求

聽新聞
0:00 / 0:00

美國與14個經濟體反對產能過剩 中國與巴西等國未簽署聲明

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

美國華府今天表示，近期參與20國集團（G20）貿易談判的13個國家已與美國共同發表聲明，反對工業產能過剩，但該陣營並不包含巴西與中國等成員國。

法新社報導，這份聯合聲明也獲得歐洲聯盟支持，表達各方共同致力於處理產能與生產過剩問題。這項批評通常是針對中國而來。

聲明指出，各國將首先聚焦汽車與電動車，以及電池、晶片和太陽能板等產業領域。

簽署國包括阿根廷、澳洲、加拿大、法國、德國、印度及日本，還包括今年獲邀參與談判的波蘭。

但G20成員國中的巴西、中國、印尼、俄羅斯與沙烏地阿拉伯並未參與簽署。

美國貿易代表署（USTR）表示，目前已在經濟合作暨發展組織（OECD）貿易委員會會議期間，召集支持這項倡議的各國官員，開始著手處理這項議題。

在此行動發起的一週前，20國集團（G20）主要經濟體貿易部長齊聚威斯康辛州密爾瓦基，舉行為期兩天的會議。

但當時與會官員未能就打擊產能過剩與強迫勞動等議題達成共識，其中產能過剩被認為會導致不公平地壓低成本。

巴西 產能過剩 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

CNN：美中研議互訪核設施 計畫未來數月推動相關事宜

歐中貿易談判將登場 分析：若未達預期可能陷入局部衝突

歐中貿易談判前夕 中國官媒稱若歐盟推限制措施有工具反制

歐洲議會通過對中關係文件 挺台國際參與反對中國施壓

相關新聞

中歐貿易會談登場 英媒：陸拒絕限制油電車數量輸歐

中歐貿易投資磋商機制第2次會議8日在北京舉行。英媒報導，大陸已拒絕有關自願限制混能（油電）汽車出口至歐盟市場的要求。

去年破產的SiC晶圓業者Wolfspeed 獲美國15億美元有條件貸款

去年聲請破產保護的美國碳化矽（SiC）晶圓業者Wolfspeed，已獲得美國五角大廈多達15億美元的有條件貸款，以支持開發攸關美國國安的原料，帶動該公司股價盤後狂飆逾19%。

美擬擴大限制！禁大陸實驗室測試在美使用電子設備

美國聯邦通訊委員會（FCC）表示，將於本月29日投票決定是否禁止所有大陸實驗室為在美國使用的電子設備進行測試，包括智慧手機、相機及電腦等，進一步擴大此前針對大陸採取的限制措施。對於拒絕給予美國實驗室互惠待遇的國家，包括中國大陸在內，實驗室及認證機構也會列入禁制範圍。如果通過，將擴大華府早前針對北京的措施，新的禁令預計在2028年12月生效。

Anthropic前研究員警告：中國在美國兩大AI巨頭安插間諜

香港南華早報報導，曾任職於美國人工智慧（AI）巨頭OpenAI及Anthropic的研究員考克森近日受訪稱，中國早就在這兩家公司安插間諜，而且他有高達90%的把握確信此事。他警告，即使美國在AI技術上取得領先，中國仍可隨時透過間諜活動或駭客攻擊竊取研發成果，迅速縮小雙方差距。

川普上周才宴請AI大咖！今再辦白宮峰會 誓言開啟「黃金時代」

為強化美國的人工智慧（AI）領導地位，白宮8日將舉行AI科學峰會，料將以科學獎章表彰輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳等科技巨擘，並加強培育美國公民科研人才。白宮新任AI沙皇克萊頓（Jay Clayton）也正啟動「矽谷之旅」，將與AI巨頭會面。

歐中貿易談判四種走向 最壞恐引爆全面貿易戰

歐盟和中國大陸貿易關係正面臨關鍵轉折。彭博經濟研究提出四種可能走向，從有限度回穩，到摩擦升高但仍受控，甚至全面貿易戰。關鍵不只在雙方能否達成協議，也在北京是否落實承諾，以及後續報復的範圍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。