荷莫茲油輪遇襲創新高 超級油輪運費飆破24億元

隨著波斯灣產油國擴大出口，荷莫茲海峽油輪遇襲次數，上週創美伊開戰以來單週新高；戰火也令油輪一船難求，一艘從美國航行到中國的超級油輪，租金飆到新台幣24.3億元天價。

路透社報導，美國海軍主導的聯合海事資訊中心（JMIC）4日在通報中指出，伊朗伊斯蘭革命衛隊（Revolutionary Guards）在荷莫茲海峽的攻擊、企圖攻擊和騷擾行動持續不斷，包括出動無人機飛越船隻上空、監視，以及用特高頻無線電（VHF）進行通聯喊話。

聯合海事資訊中心表示：「這些舉動持續彰顯出伊朗的意圖，也就是在關鍵航道上展現實質存在感，並對過往船隻維持施壓。」

根據3名海事安全消息人士分析當地資訊所得的數據，9月28日到10月5日這一週，荷莫茲海峽周邊至少有12艘原油、液化天然氣和液化石油氣油輪遇襲，是美伊2月28日開戰以來，單週遇襲次數最多的一次。

印度外交部昨天表示，懸掛巴拿馬國旗的油輪OnPeace號通過荷莫茲海峽時，遭不明飛行物擊中，造成12名船員受傷。

美國財經媒體CNBC引述知情人士說法報導，大宗商品貿易商托克集團（Trafigura）最近租下超級油輪Alexandros號，從美國墨西哥灣沿岸（Gulf Coast）航行至中國，租金高達7600萬美元（約新台幣24.3億元），預計將於11月19日左右裝貨。

消息人士指出，若依戰前水準，這條航線的正常租金約700萬到1000萬美元（約新台幣2.2億至3.2億元）。

以這艘油輪可載運200萬桶原油計算，每桶運費高達38美元（約新台幣1216元）。波斯灣戰事導致可用油輪短缺，全球航運成本暴漲。

中東產油國目前正以「接駁」方式，透過荷莫茲海峽出口原油，滿載的油輪會先穿越海峽，到阿曼灣（Gulf of Oman）把原油轉裝到另一艘船上，再運往亞洲。

這套做法降低了遭伊朗攻擊的風險，也讓經荷莫茲海峽的原油出口量回升，但需要動用更多船隻，才能把原油運出波斯灣。