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菲律賓8月失業率5.3% 製造業就業人口減幅最大

中央社／ 馬尼拉8日專電

根據菲律賓國家統計局（PSA）數據，菲律賓8月失業率為5.3%，雖高於去年同期的3.9%，但低於今年7月的6%，失業人口約277萬人；與去年同期相比，製造業就業人口減幅最大。

菲律賓國家統計局昨天公布8月勞動力調查，15歲以上勞動人口參與率為64%，相當於5256萬人。換算成人數，8月失業人口估計為277萬人，低於7月的314萬人，但高於去年同期的203萬人。

就今年前8個月而言，平均失業率從去年同期的4.11%升至5.2%。

製造業就業人數較去年同期減少35萬人，在各產業當中減幅最大；其次是漁業與水產養殖業，33萬5000人；批發與零售業、機動車輛維修業，26萬9000人。

此外，8月就業不足率升至11.9%，雖低於7月的12.9%，但高於去年同期的10.7%，意味著約590萬名就業民眾希望增加工作時數、兼差，或轉換至工時較長的工作。

菲律賓財經媒體「商業天地」（BusinessWorld）報導指出，製造業就業人數已連續3個月下滑，電子業就業減少是其中一項因素。

「商業天地」引述菲律賓中興銀行研究報告指出，隨著年底耶誕消費旺季到來，製造業及零售業的季節性需求可能提高就業，但也警告，農業就業可能受到未來數月強烈聖嬰現象所衝擊。

報導稱，7至8月平均失業率達5.65%，加上就業不足，可能導致部分日薪制勞工或臨時工的收入減少，進而壓抑家庭消費，並預示菲律賓第3季國內生產毛額（GDP）成長可能依然疲弱。

菲律賓 失業率 製造業

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