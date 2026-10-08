中歐貿易會談登場 英媒：陸拒絕限制油電車數量輸歐

中歐貿易投資磋商機制第2次會議8日在北京舉行。英媒報導，大陸已拒絕有關自願限制混能（油電）汽車出口至歐盟市場的要求。

《金融時報》引述外交人士消息指出，歐盟先前提議中國大陸自願限制混能汽車出口至歐盟，由目前的占歐盟市場1/3減至約15%，否則將面臨包括關稅等懲罰性措施，但中方已拒絕有關提議。因此，歐盟現正討論另一項臨時保障措施，容許中國大陸向歐洲出口有限數量的混能汽車，超額的部分須加徵高額的附加關稅。

消息人士又指出，歐方希望同中方私下商定一個雙方都能接受的配額，避免採取報復措施。若歐洲無法解決混能汽車問題，8日會談將宣告失敗。

彭博早前亦引述消息報導，歐盟準備在今年內向超過一定進口量的大陸混能車加徵關稅，以減低對華的貿易逆差。

歐洲對中國大陸貿易逆差現在每天逾10億歐元（約新台幣357億元），先前被徵收高額關稅的大陸電動車進口增速已有所放緩。歐盟委員會正準備推出「保障措施」，以進一步保護歐洲產業免受進口產品傷害，歐盟領導人將於本月中舉行會議討論形勢。