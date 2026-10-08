去年破產的SiC晶圓業者Wolfspeed 獲美國15億美元有條件貸款

去年聲請破產保護的美國碳化矽（SiC）晶圓業者Wolfspeed，已獲得美國五角大廈多達15億美元的有條件貸款，以支持開發攸關美國國安的原料，帶動該公司股價盤後狂飆逾19%。

Wolfspeed表示，美國政府給予該公司30年期有條件承諾函，可獲得多達15億美元的優先擔保融資額度，取決於Wolfspeed在美國生產碳化矽原料和其他功率裝置的情況。

根據還在協商中的交易條件，美國國防部將獲得相當於7.5%的Wolfspeed股權。

Wolfspeed表示，將運用這筆政府融資，生產碳化矽原料與寬能隙功率裝置，同時升級能力，以供應用於戰爭通訊系統的原料。

Wolfspeed在碳化矽晶圓工廠遭遇生產難關後，去年7月聲請破產保護。該公司在前總統拜登時期根據《晶片與科學法》（CHIPS Act）獲得7.5億美元的聯邦補助。

不過，美國總統川普重返白宮後嚴厲批評晶片法，他的政府也已調整許多補助款項，Wolfspeed最後只能獲得部分資金，也促成該公司破產。