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Anthropic前研究員警告：中國在美國兩大AI巨頭安插間諜

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
南華早報報導，曾任職於美國人工智慧（AI）巨頭OpenAI及Anthropic的研究員考克森近日受訪稱，中國早就在這兩家公司安插間諜，而且他有高達90%的把握確信此事。路透
南華早報報導，曾任職於美國人工智慧（AI）巨頭OpenAI及Anthropic的研究員考克森近日受訪稱，中國早就在這兩家公司安插間諜，而且他有高達90%的把握確信此事。路透

香港南華早報報導，曾任職於美國人工智慧（AI）巨頭OpenAI及Anthropic的研究員考克森近日受訪稱，中國早就在這兩家公司安插間諜，而且他有高達90%的把握確信此事。他警告，即使美國在AI技術上取得領先，中國仍可隨時透過間諜活動或駭客攻擊竊取研發成果，迅速縮小雙方差距。

不過，考克森（Jacob Coxon）並未提出任何證據。中國科技政策與網路安全專家特里奧洛（Paul Triolo）隨後在社群媒體上批評，「這種說法似乎非常不負責任」。

考克森近日接受企業家貝特大衛（Patrick Bet-David）主持的PBD Podcast節目專訪表示，「我認為，有一件非常重要的事是大家沒有意識到的，那就是中國早在OpenAI和Anthropic安插間諜。」

考克森認為，即使美國在AI發展上取得領先，也不代表能大幅拉開差距。他說：「因為中國隨時可以介入，竊取我們的研發成果，然後迎頭趕上。」

當主持人追問，他有多大把握認為中國間諜已滲透這兩家公司時，考克森說：「90%。沒錯，幾乎可以確定他們已經這麼做了。」

根據智庫MacroPolo統計，在美國工作的頂尖AI人才中，38%研究員來自中國，甚至略高於美國本土人才的37%；相較之下，3年前中國研究人員占比為27%，美國人占31%。

考克森過去曾在OpenAI及Anthropic從事AI模型預訓練研究，相關工作經歷長達3年。他9月辭去Anthropic職務，並警告這兩家公司正競相開發具備自我改進能力的AI，卻未充分處理潛在風險。

考克森當時在社群媒體寫道，「開發AI的人真心相信，這項技術可能在本世紀結束前害死我們所有人。」他的辭職及相關言論引發廣泛關注，也掀起外界對AI安全問題的討論。

間諜 Anthropic AI

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