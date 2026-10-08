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歐中貿易談判四種走向 最壞恐引爆全面貿易戰
歐盟和中國大陸貿易關係正面臨關鍵轉折。彭博經濟研究提出四種可能走向，從有限度回穩，到摩擦升高但仍受控，甚至全面貿易戰。關鍵不只在雙方能否達成協議，也在北京是否落實承諾，以及後續報復的範圍。
歐盟對大陸貿易逆差目前每天超過10億歐元。彭博經濟研究估計，歐洲在全球製造業市場的占有率遭大陸蠶食，去年造成的損失相當於歐洲GDP的0.7%，高於2024年的0.5%，德國車廠尤其受創。
歐盟貿易執委今天（周四）起與大陸商務部長王文濤會談，尋求限制大陸對歐出口、增加採購歐盟商品，並推動稀土出口管制議題取得進展。報告認為，大陸雖有意增加採購，卻較難接受出口數量限制。
以下是四種可能走向：
一、達成協議並落實，關係有限度回穩。 若大陸履行承諾，歐盟也節制新增貿易措施，雙方關係可望局部穩定。
二、達成協議但履行不全，摩擦仍升高。 若大陸僅部分落實或延後履行，歐盟可能針對特定產品採取措施，北京則選擇性報復，衝突仍在可控範圍。
三、談判破局，但報復範圍有限。 歐盟若採取針對性措施，大陸的反制仍限於特定產業、逐步加碼，摩擦雖升高，仍可控制。
四、談判破局，走向全面貿易戰。 若大陸大規模限制稀土等關鍵物資，歐盟進而動用「反脅迫工具」，衝突可能全面擴大。
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