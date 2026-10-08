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資料中心儲能熱潮助攻！LG新能源獲利衝上市場預期兩倍 股價飆7%
南韓電池業者LG新能源受惠於美國製造獎勵措施和儲能系統需求激增，第3季初步營業利益超過分析師預估的兩倍，營收也優於預期。
截至9月30日的一季，LG新能源營業利益為7,560億韓元（約5.6億美元），遠高於彭博調查分析師平均原估的3,655億韓元；營收為9.6兆韓元，也超過原估的8.5兆韓元。
LG新能源擴大在美國生產儲能系統，取得生產稅額抵減，加上美國製電動車電池補助，支撐獲利表現。北美合資工廠恢復生產，以及銷往歐洲的電動車增加，也帶來助益。
隨著全球電動車電池銷售轉弱，LG新能源正將產能轉向儲能系統，因應資料中心需求大增。該公司也擴大美國生產，以取得「先進製造生產稅額抵減」獎勵。
LG新能源在首爾上市股價一度大漲7%。
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