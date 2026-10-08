受惠AI熱潮 三星電子預估第3季營業利益年增逾780%

全球最大記憶體晶片製造商三星電子（Samsung Electronics）今天表示，受惠記憶體晶片價格高漲，今年第3季營業利益將較去年同期大增逾780%，人工智慧（AI）熱潮導致全球供應短缺持續加劇。

法新社報導，由於支援AI運算的資料中心快速擴張，先進記憶體晶片需求大增，市場上的高階產品正被大量搶購。

三星電子在聲明中預估，第3季（7月至9月）營業利益將達107.4兆韓元（約新台幣2.56兆元），較去年同期大增782.5%。

若預估成真，三星電子將成為韓國首家單季營業利益突破100兆韓元的企業；第3季營收預計年增127%，達195兆韓元。

由於營收與營業利益都可望創下歷史新高，三星電子將連續4季刷新自身營收及營業利益紀錄，預計10月底公布最終第3季財報。

AI熱潮今年已帶動三星電子及全球其他半導體大廠創下新高獲利紀錄。

韓國券商新韓證券（Shinhan Securities）分析師對三星電子未來表現持樂觀態度，上週在報告中指出，三星電子明年獲利表現將「更加強勁」。

分析師表示，隨著三星電子擴大生產新一代高頻寬記憶體（HBM）HBM4，「目前看來已準備好迅速提高市場占有率」。

三星電子、競爭對手SK海力士（SK hynix）以及美國美光科技（Micron），目前主導全球高頻寬記憶體市場。HBM是AI資料中心使用的重要先進晶片，與其他高效能資料處理半導體搭配使用。

根據新韓證券報告，隨著市場轉向新一代HBM，三星電子將有機會「重新協商價格」，有助於確保穩健的獲利率。

雖然三星電子受惠於記憶體晶片強勁需求，獲利大幅成長，但這波AI熱潮也帶漲了智慧型手機使用的動態隨機存取記憶體（DRAM）及快閃記憶體（NANDFlash）價格，迫使三星電子行動裝置部門須以更高價格採購相同晶片。

分析師表示，三星電子試圖限制產品漲價幅度，以維持出貨量及市場占有率，持續上升的生產成本已愈來愈難以消化。

今年8月，三星電子宣布將斥資高達800億美元回購自家股票，以提高股東回報

然而，包括三星電子在內的晶片製造商獲利暴增，許多員工也要求分享更多企業獲利。

今年稍早，三星電子在韓國成功避免罷工，原因是同意一項協議，將相當於營業利益10.5%的獎金分配給半導體部門員工。

根據市場對三星電子今年獲利的估算，這項協議意味著三星電子在韓國12.5萬多名員工中有7.8萬人符合資格，每人今年可能獲得約37萬美元（約新台幣1179萬元）獎金。

在台灣，工會代表昨天表示，美光一家工廠的數百名員工已投票支持罷工。在此之前，工會與這家美國公司就獎金制度改革進行談判，但最終破局。