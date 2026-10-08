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F-35零件誤運香港傳遭中國大陸扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國空軍一架F-35戰機2023年2月14日在印度班加羅爾耶拉漢卡空軍基地舉行的印度航空展第二天進行特技飛行。美聯社
美國空軍一架F-35戰機2023年2月14日在印度班加羅爾耶拉漢卡空軍基地舉行的印度航空展第二天進行特技飛行。美聯社

美國一批原定從澳洲送回國內的F-35戰機零件，途中意外轉運至香港，傳出已遭中國大陸政府扣押。彭博資訊7日獨家報導，五角大廈及國務院已展開調查。知情人士透露，一名聯合包裹服務公司（UPS）員工漏看一封警告不得經香港運送這批貨物的電子郵件，導致中國大陸取得零件。

美國制定《國際武器貿易條例》（ITAR）的目的之一，就是防止敏感的美國武器技術落入對手手中。涉事零件包括一個F-35座艙罩及一扇武器艙門。貨運承攬公司DSV A/S受F-35開發商洛克希德馬丁公司委託依法寄出電郵，註明這批貨物受ITAR管制，不得經由某些國家轉運。

知情人士指出，DSV寄送郵件所用的資訊系統可能與UPS承辦人員使用的不同。這批零件原定經美國防務夥伴南韓和台灣運往舊金山，但因延遲離開澳洲，為加快交貨而被錯誤地改經香港運送。

F-35是全球最先進的戰機，也是美國史上最昂貴的武器計畫，多年來一直是中國大陸間諜活動鎖定的目標。知情人士透露，兩件零件都塗有可增強匿蹤能力的雷達吸波材料。美國國會稽核處（GAO）負責監督F-35支援作業審查的莫勒（Diana Maurer）表示：「中國人現在擁有一個F-35座艙罩，這不是好事。」她稱這項損失「事關重大」。

莫勒說：「我確信中國人慶祝了一番，接著就忙著嘗試對這些零件進行逆向工程，弄清楚如何利用自己的技術能力對抗F-35。」

不過，五角大廈已公開撇清對這批貨物誤運的責任，並淡化這些零件的價值，稱「已無法使用」。美國運輸司令部（US Transportation Command）表示，並未參與這批貨物的運輸或協調。國防部則表示，正積極與美國主管機關及業界夥伴合作，取回零件、調查事件，並採取防範措施，避免重演。

F-35 UPS 香港

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